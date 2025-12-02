Thời tiết đêm 2/12: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Khánh Hòa

Dự báo thời tiết đêm 2/12 với cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và gió mạnh biển động, đề phòng thiên tai nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2/12 cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên một số khu vực tại các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Khánh Hòa gồm Lâm Sơn, Anh Dũng, Bác Ái Tây, Ninh Sơn; tại Lâm Đồng là: Bảo Lâm 2, Di Linh, Đơn Dương, D'Ran, Gia Hiệp, Hiệp Thạnh, Hòa Ninh, Ka Đô, Nam Ban Lâm Hà, Quảng Lập, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Tuyến đường huyết mạnh nối phía Tây với phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cũng hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Cùng đó, đêm 3 và ngày 4/12, dự báo khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0 m, biển động mạnh; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m, biển động; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3,0 m, biển động.

Rủi ro thiên tai trên biển dự báo cấp độ 2; riêng phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk cấp 3. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn, gây tràn đê, ngập đường ven biển và sạt lở bờ biển.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, trong khi Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở phía Nam, mưa dông xảy ra cục bộ vào chiều tối, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước như sau

Khu vực Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ; gần sáng và sáng mai gió mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Nhiều mây; phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất 26-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.