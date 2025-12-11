Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 11/12 và ngày 12/12, nhiều khu vực đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.
Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/12 cụ thể như sau: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Có mưa rải rác; đêm trời lạnh.
Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.
Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP.HCM nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo đêm 11 và ngày 12/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 2,0-4,0 m.
Ngoài ra, trong cùng thời gian, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo đêm 12 và sáng 13/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-4,0 m, biển động.
Từ trưa và chiều 13/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0 m.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.
Chiều tối 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao 3,0-5,0 m.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2,0-4,0 m.
Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.
