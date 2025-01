Thời tiết đáng chú ý tại TP.HCM và Nam bộ trong tuần mới

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, thời tiết khu vực TP.HCM ít mưa, ngày nắng, khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn, trời tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) suy yếu và di chuyển ra phía Đông, đến khoảng ngày 8 - 9/1 được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo trong khoảng từ ngày 5 - 10/1, thời tiết TP.HCM không mưa, ngày nắng và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 24 độ. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

TP.HCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới. Ảnh: Hữu Huy.

Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam và tiếp tục khuếch tán dần xuống khu vực. Gió mùa Đông Bắc trên khu vực Nam bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết khu vực phổ biến ít mưa, ngày nắng, khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn.

“Độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm, có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo.

Trong hôm nay (6/1), thời tiết khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.