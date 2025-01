Thời tiết Hà Nội 3 ngày: Tăng nhiệt đến 26 độ rồi đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/1) duy trì hình thái rét khô với ngày nắng và lạnh, đêm và sáng trời rét, chênh lệch hơn 10 độ so với ban ngày.

Cụ thể, trong 3 ngày này, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và lệch Đông nên thời tiết khu vực thủ đô có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; trời rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực dao động khoảng 23-26 độ, thấp nhất ban đêm phổ biến 12-16 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo các nơi khác ở Bắc Bộ những ngày tới đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Đáng lưu ý, các chuyên gia nhận định, khoảng đêm 8-9/1, một đợt không khí lạnh mạnh khả năng được tăng cường trở lại khiến khu vực chấm dứt tình trạng nắng hanh, chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cũng theo nhận định, trong tháng 1, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12/2024; khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tập trung trong khoảng giữa tháng 1; nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (6-8/1):

