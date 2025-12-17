Thời tiết cả nước như thế nào vào dịp Giáng sinh?

Đài khí tượng dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, từ nay cho đến 26/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Đêm 17 và ngày 18/12, những khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Hình thái thời tiết này kéo đến ngày 26/12. Như vậy, người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón Giáng sinh trong tiết trời mưa và rét đậm.

Miền Bắc tiếp tục có mùa Giáng sinh mưa và rét đậm.

Trong khi đó, ngày 17/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo ngày và đêm 17/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài khí tượng cảnh báo mưa ở Trung và Nam Bộ dai dẳng đến ngày 26/12.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/12 chi tiết các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế có nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Ở duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.