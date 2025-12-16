Khánh Hòa vẫn chưa thể thông tuyến đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và công tác khắc phục đạt yêu cầu kỹ thuật, việc thông tuyến đèo Khánh Lê có thể được xem xét trong tuần tới, tức vào khoảng ngày 21 hoặc 22/12.

Ngày 16/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường Quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (nối Khánh Hòa với Lâm Đồng).

Việc kiểm tra nhằm làm cơ sở cho phương án tổ chức giao thông trong thời gian tới, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông qua khu vực đèo.

Tại hiện trường, công tác khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 27C đang tiếp tục được các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý.

Mặc dù hàng nghìn mét khối đất, đá đã được thu dọn khỏi mặt đường, song nhiều điểm vẫn còn bùn đất bám dày, một số tảng đá lớn chưa thể di chuyển ra ngoài phạm vi an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường đèo Khánh Lê đã cơ bản được dọn dẹp thông thoáng 2 làn xe, tạo điều kiện để sớm tổ chức lưu thông 1 chiều vào ban ngày sau khi 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng kiểm tra an toàn. Ảnh: TTXVN phát.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, dù lực lượng chức năng đã tiến hành nổ mìn phá đá tại một số vị trí xung yếu, nhưng khối lượng đất đá sạt lở còn lại vẫn lớn.

Hiện các xe máy múc tiếp tục được huy động để thu dọn đất đá, san gạt mặt đường. Một số đoạn trên đèo chỉ có thể tổ chức lưu thông một chiều khi đủ điều kiện an toàn. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng quyết định chưa cho thông tuyến đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C.

Thời gian hoàn thành việc thu dọn đất đá và xử lý các điểm sạt lở còn lại dự kiến khoảng một tuần. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và công tác khắc phục đạt yêu cầu kỹ thuật, việc thông tuyến đèo Khánh Lê có thể được xem xét trong tuần tới, tức vào khoảng ngày 21 hoặc 22/12.

Trước đó, sau các đợt mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cùng các lực lượng liên quan triển khai nổ mìn phá đá, huy động phương tiện, nhân lực để xử lý các điểm ách tắc, từng bước khôi phục giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Như tin TTXVN đã đưa, trong đêm 16/11, khi lưu lượng xe qua đèo vẫn còn, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra do đá rơi từ trên cao xuống mặt đường, va trúng phương tiện đang di chuyển, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 27C.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phong tỏa tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn.

Cũng trong thời điểm này, mưa lớn tiếp tục khiến nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, nền đường bị bùn đất phủ kín, một số đoạn bị xói lở nghiêm trọng. Quốc lộ 27C gần như bị tê liệt trong nhiều ngày, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đây là nguyên nhân buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp và tạm thời cấm lưu thông trên đèo Khánh Lê.