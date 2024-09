Thời tiết 25/9: Từ Bắc vào Nam có nắng, gió nhẹ

Hà Nội chuyển mát, Bắc Trung Bộ mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 22/9, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, trời Hà Nội có mưa, chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Quảng Bình có mưa to đến rất to.