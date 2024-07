Thời tiết 23/7: Bão Prapiroon gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 23/7/2024, bão số 2 (Prapiroon) vào Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Cơn bão số 2 (bão Prapiroon) vào đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng từ khoảng 5-7h hôm nay (23/7). Từ hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn. Tâm mưa là vùng Đông Bắc Bộ với lượng 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Nội có thể mưa 100 mm.

Bão số 2 (Prapiroon) gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hoá. Ảnh: Hoàng Hà.

Dự báo thời tiết 23/7 chi tiết các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ

Buổi sáng mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Buổi sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4-5, riêng vùng ven biển khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11.

Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5-6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Tại khu vực Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên

Mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh khác thuộc khu vực Nam Bộ có mưa rào tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

