Thời tiết 20/10: Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, lạnh về đêm và sáng

Thời tiết ngày 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trời lạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 19/10 đến ngày 21/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 20/10, khu vực này không mưa, trời lạnh về đêm, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, đêm 19/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 20/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, lạnh về đêm và sáng.

Dự báo đêm 21/10 đến ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày 23/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 19, ngày 20/10

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-31 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.