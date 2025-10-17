Thời tiết 17/10: Miền Trung mưa lớn kéo dài, nguy cơ xuất hiện lũ

Dự báo thời tiết ngày 17/10, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP Huế.

Dự báo thời tiết ngày 17/10, miền Trung mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/10

Ngày 17/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 17/10 đến đêm 18/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt mức trên 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong chiều và tối 17/10, Nghệ An đến Hà Tĩnh và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30 mm, cục bộ mưa to trên 70 mm.

Ngày và đêm 19/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 17/10 đến 19/10, trên các sông từ Quảng Trị đến TP Huế khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức báo động (BĐ)1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Huế.

Trên biển, ngày 17/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/10

TP. Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc mưa rào, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32°C, phía Nam 26-29°C

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, phía Đông của Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.