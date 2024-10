Thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (30/10-8/11), miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, trong đó, đợt sau mạnh hơn khiến trời mưa rét.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định tình hình thời tiết trong 10 ngày tới (30/10-8/11).

Thời tiết Hà Nội sắp đón không khí lạnh mạnh hây mưa rét. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Theo đó, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần, khoảng ngày 1-2/11 có khả năng được tăng cường trở lại, sau được tăng cường mạnh hơn từ 5/11. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16-18 độ vĩ Bắc, từ hôm nay (30/10) có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, từ hôm nay có xu hướng yếu dần.

Do ảnh hưởng của những hình thái thời tiết trên, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An từ 30/10-8/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 5/11 trời chuyển rét. Thanh Hóa - Nghệ An đêm và sáng sớm se lạnh.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi từ hôm nay đến 3/11, có mưa rào và giông rải rác; riêng ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Từ 31/10, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần. Từ 4-8/11, khu vực có mưa to đến rất to trên diện rộng trở lại.

Khu vực Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến 8/11, có mưa rào và giông vài nơi, trong đó Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ hôm nay đến 3/11, ngày nắng, sáng sớm có sương mù; đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 5/11 trời có thể chuyển rét.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày đầu (30/10-1/11).