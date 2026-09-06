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Giải tỏa mọi cơn đau cho dân văn phòng

Công việc văn phòng tưởng chừng nhàn hạ nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sức khỏe: Những cơn đau đầu, mỏi cổ, vai, gáy, và đau lưng do căng cơ, cứng khớp... Cuốn sách này đưa ra các phương pháp giúp giảm thiểu và phòng ngừa những cơn đau nhức bằng các bài tập thực hành đơn giản, được minh họa sinh động.

Sách hay Ebook

Thói quen nhỏ giúp dân văn phòng giảm đau mỏi

  • Chủ nhật, 6/9/2026 14:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhân viên văn phòng có thể giảm căng cứng, đau nhức bằng cách đứng dậy và đi lại thường xuyên, thay vì ngồi hàng giờ liên tục.

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Dân văn phòng nên đứng dậy và đi lại nhiều hơn. Ảnh minh họa:

Van Tay Media/Pexels.

Hãy tạo thói quen đứng dậy đi lại bằng mọi giá

Bài tập và thói quen cuối cùng mà bạn có thể thực hiện khi làm việc, mà tôi sẽ giới thiệu sau đây, là “học theo nhân viên kinh doanh”.

Một số bạn có thể đang thắc mắc trong đầu rằng đó là cái gì? Vì vậy tôi sẽ giải thích.

Tôi làm việc tại một bệnh viện của trường đại học nên hầu như ngày nào cũng gặp gỡ các MR (Medical Representative - người phụ trách thông tin dược phẩm, nhân viên “kinh doanh” của các công ty dược phẩm).

Như các bạn đã biết, MR là một công việc vất vả, ngày nghỉ cũng phải đi làm.

Tất nhiên trong số những người làm nghề này, sẽ có một số người bị tổn hại sức khỏe. Nhưng nhìn chung họ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, tôi ít thấy người nào bị cứng vai hay đau lưng.

Trước đây tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát và nhận thấy những người làm công việc kinh doanh ít bị cứng vai và đau lưng hơn.

Nếu bạn đã đọc đến đây, bạn sẽ hiểu tại sao.

Công việc kinh doanh được gọi là công việc “làm việc bên ngoài”. Do công việc này yêu cầu liên tục phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác nên khó phát sinh tình trạng bất động. Vì vậy, ít có nguy cơ bị tình trạng căng cứng và đau nhức.

■ Có ý thức đi lại trong văn phòng khi làm việc

Đối với những người làm công việc văn phòng dành hàng giờ ở bàn làm việc “hãy học theo những nhân viên kinh doanh làm việc bên ngoài”. Điều này có nghĩa là “cố gắng di chuyển xung quanh nhiều nhất có thể trong khi làm việc”.

Tất nhiên, một nhân viên văn phòng sẽ không thể di chuyển như một nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, bạn có thể tăng mức độ hoạt động bằng một vài thay đổi nhỏ.

Ví dụ chỉ cần thực hiện 2 đến 3 lần động tác “thả rơi gót chân” đã trình bày trước đó. Bằng cách kéo giãn lưng và hạ gót chân tiếp đất thịch bằng một cú đập mạnh, làm cho toàn bộ cơ bắp của cơ thể rung động lên xuống, nó cũng mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó:

∙ Hãy cố gắng đi đến trao đổi với các bộ phận khác ngay cả khi việc đó có thể được thực hiện qua email hoặc điện thoại nội bộ. Khi đó, nếu có thể, hãy sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

∙ Khi đồng nghiệp hỏi bạn: “Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi, bạn có muốn mua gì không?”, thay vì nhờ họ mua thứ gì đó, bạn hãy tự mình đi cùng.

∙ Bổ sung nước đầy đủ và đi vệ sinh thường xuyên không cần phải kiềm chế.

∙ Khi người phụ trách kinh doanh hỏi bạn: “Có thể đi cùng tôi đến gặp và giải thích cho khách hàng không?”, hãy tích cực đi theo. Ngược lại, nếu không được hỏi, hãy nói: “Làm ơn đưa tôi đi cùng”.

∙ Ngoài ra, hãy tìm các lý do khác để đứng lên đi lại.

Có một số người lo lắng rằng nếu họ luôn đi loanh quanh đâu đó sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt dò xét.

Tuy nhiên, nếu bạn gia tăng cơ hội đứng lên đi lại để phòng ngừa tình trạng bất động, tình trạng căng cứng và đau nhức được cải thiện thì hiệu suất làm việc của bạn chắc chắn sẽ nâng cao. Chỉ cần hoàn thành tốt công việc, bạn sẽ không bị phàn nàn.

Ngoài ra, bằng cách đi lại trong văn phòng, bạn có thể bắt đầu trò chuyện với những người không thường nói chuyện, điều này có thể thúc đẩy giao tiếp trong công ty.

Những người làm công việc văn phòng hãy học theo những nhân viên kinh doanh năng động, hãy di chuyển xung quanh thật nhiều.

Ở Chương 4, tôi đã giới thiệu 6 bài tập nhỏ ngay cả những người bận rộn cũng có thể thực hiện trong lúc làm việc.

Bài tập nào cũng dễ dàng thực hiện, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được hiệu quả thực tế khi tập những bài tập này, vì vậy bạn hãy thử áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày.

Hãy loại bỏ tình trạng khổ sở do căng cứng và đau nhức bằng cách tích lũy những động tác nhỏ này để phòng tránh “bất động”.

[...]

Dù thế nào cũng không ngồi hàng giờ liên tục! Hãy ý thức điều này.

PGS BS Kenji Endo

Med Insight và NXB Thế giới

Dân văn phòng Đau mỏi căng cứng đi lại

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