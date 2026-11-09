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Lão hóa thành công

Sách của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay đưa kiến thức về lão hóa từ phạm vi chuyên ngành đến gần hơn với độc giả đại chúng. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, sách giải thích quá trình lão hóa, chăm sóc cơ thể và xây dựng lối sống chủ động, hướng đến việc duy trì sức khỏe thể chất, sự minh mẫn và kết nối xã hội trong tuổi già.

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Thói quen giúp con người có thể tăng 12-14 năm tuổi thọ

  • Thứ hai, 9/11/2026 15:48 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Con người có thể tăng tuổi thọ tối đa 14 năm khi duy trì các thói quen lành mạnh. Bên cạnh dinh dưỡng và vận động, sức khỏe tinh thần cũng góp phần quyết định quá trình lão hóa.

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Ngủ đủ giấc góp phần giúp sức khoẻ tinh thần ổn định. Ảnh: Magnific.

Những yếu tố môi trường tiêu cực như bụi mịn PM2.5 có thể cướp đi khoảng 2 năm tuổi thọ, tương đương với tác hại của việc hút thuốc lá, trong khi stress mạn tính và sự cô đơn được ví như độc dược làm ngắn lại các telomere ở đầu nhiễm sắc thể, khiến con người già đi nhanh chóng ở cấp độ tế bào.

Ngược lại, quyền năng của lối sống lại mạnh mẽ; việc duy trì bộ 5 thói quen lành mạnh gồm dinh dưỡng tốt, vận động, không hút thuốc, kiểm soát cân nặng và ngủ đủ giấc có thể giúp một người gia tăng từ 12 đến 14 năm tuổi thọ, bất kể nền tảng di truyền của họ ra sao.

Tại Việt Nam, sự kết hợp giữa chế độ ăn nhiều rau quả địa phương và văn hóa kết nối gia đình chặt chẽ tại các làng trường thọ là minh chứng cho việc môi trường sống có thể bù đắp những bất lợi về gene. Thông qua cơ chế di truyền biểu sinh, các lựa chọn hàng ngày của chúng ta thực chất là những công tắc bật tắt sự biểu hiện của gene, cho thấy không bao giờ là quá muộn để thay đổi quỹ đạo lão hóa của chính mình.

Để dễ hình dung, di truyền giống như quân bài mà bạn được chia khi bắt đầu cuộc chơi, nhưng môi trường và lối sống mới chính là cách bạn chơi ván bài đó để quyết định mình sẽ trụ lại bao lâu trên bàn cờ cuộc đời.

Lão hóa khỏe mạnh là một khái niệm tập trung vào việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần trong suốt quá trình lão hóa, chủ yếu nhấn mạnh vào việc giảm thiểu sự xuất hiện của các bệnh lý mãn tính và các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lão hóa khỏe mạnh được xác định khi ta tránh được các bệnh lý mãn tính và duy trì được sức khỏe thể chất, sự linh hoạt, đồng thời duy trì được sức khỏe tâm thần, trạng thái tinh thần tích cực, ít căng thẳng, ít lo âu và có khả năng duy trì mối quan hệ xã hội.

Bên cạnh đó, người lão hóa khỏe mạnh cũng là người có thể tự thực hiện các công việc hàng ngày mà không gặp phải quá nhiều khó khăn, chẳng hạn như tự ăn uống, vệ sinh cá nhân, di chuyển,...

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay

Saigon Books/NXB Thế giới

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