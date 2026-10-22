Thói quen của Vua Charles III và Vương hậu Camila trước giờ ăn

Hồi ký và truyện hài là hai thể loại sách yêu thích của vua Charles III của Vương quốc Anh. Ông còn hay cười phá lên khi đọc sách, theo lời kể của Vương hậu Camila trên BBC.

Vương hậu Camilla chia sẻ về thói quen đọc sách của Vua Charles trên BBC. Ảnh: PA.

Trong phim tài liệu The Book That Changed My Life, phát sóng ngày 14/10 trên BBC, Vương hậu Camilla chia sẻ rằng tình yêu trong việc đọc sách của bà ảnh hưởng rất nhiều từ chồng - Vua Charles III.

Bà tiết lộ nhà vua yêu thích thể loại tiểu sử và các tác phẩm hài của nhà văn P. G. Wodehouse. Không dừng lại ở niềm say mê với việc đọc, ông còn là một tác giả sách thiếu nhi.

Năm 1980, khi còn là Thân vương xứ Wales, ông xuất bản The Old Man of Lochnagar (Tạm dịch: Ông già xứ Lochnagar), cuốn sách thiếu nhi bắt nguồn từ những câu chuyện ông kể cho hai em trai khi họ còn nhỏ. Sách được xuất bản lần đầu vào năm 1980 nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện thanh thiếu niên The Prince's Trust do chính ông thành lập.

Theo nữ hoàng, hai vợ chồng thường ngồi đọc sách trước giờ ăn như một quy tắc bất thành văn. Tuy nhiên, nhà vua có thói quen cười phá lên khi tâm đắc một đoạn văn nào đó. “Thỉnh thoảng, khi tôi đang đắm chìm trong sách, tôi nghe ông ấy cười phá lên vì một điều gì đó. Điều ấy khiến tôi mất tập trung và không thể tiếp tục đọc”, Vương hậu Camilla kể.

Từ lâu, Vua Charles đã ngợi ca sức mạnh của văn học trong việc tạo ra sự gắn kết, bảo tồn văn hóa và khơi nguồn cảm hứng cho những tư tưởng tiến bộ.

Để thúc đẩy cầu nối tri thức tại Anh, Vua Charles duy trì các hoạt động giới thiệu sách và tôn vinh di sản văn học thường niên. Ông là người bảo trợ cho nhiều tổ chức văn học lớn như Hội Văn học Vương quốc Anh (The Royal Society of Literature) và Book Aid International, tích cực thúc đẩy văn hóa đọc và giáo dục trên toàn thế giới.

Nhà vua và hoàng gia Anh thường xuyên tổ chức các triển lãm tôn vinh các tác giả lớn, chẳng hạn như kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nhà văn Jane Austen tại Lâu đài Windsor (Anh). Triển lãm được tổ chức vào dịp nghỉ giữa kỳ mùa thu nhằm hướng đến mục tiêu tiếp cận lượng lớn khách ghé thăm, đặc biệt là các gia đình và học sinh.

Được truyền cảm hứng niềm đam mê từ chồng mình, nữ hoàng Camilla cho biết sách “chắc chắn đã làm phong phú cuộc sống của bản thân vượt xa mọi điều có thể đo đếm”. Bà hy vọng bộ phim tài liệu The Book That Changed My Life sẽ tiếp nối những nỗ lực, giúp khán giả trên khắp thế giới hiểu được việc đọc sách sẽ tạo ra khác biệt lớn đến thế nào với sự phát triển của từng cá nhân.