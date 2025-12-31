5 việc mỗi sáng càng làm càng hạnh phúc, tràn đầy sinh lực

Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác mệt mỏi hoặc căng thẳng, những thói quen buổi sáng này có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng.

Duy trì những thói quen lành mạnh mỗi sáng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần, luôn có một ngày vui vẻ. Ảnh: Freepik.

Buổi sáng có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với nhiều người thường xuyên thức dậy mệt mỏi, đầu óc rối bời và cảm xúc tiêu cực. Sự kết hợp này thường dẫn đến cáu gắt và căng thẳng ngay cả trước khi ngày mới bắt đầu.

Nhưng các chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho rằng thói quen buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm trạng suốt cả ngày. Những thói quen nhỏ, được thực hiện có chủ đích ngay sau khi thức dậy, có thể cải thiện đáng kể sự cân bằng cảm xúc, khả năng tập trung và sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 5 thói quen có thể giúp bạn có một ngày vui vẻ hơn, theo HuffPost.

Kết hợp một thói quen lành mạnh với điều thường làm buổi sáng

Một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải là cố gắng thay đổi toàn bộ thói quen của mình chỉ sau một đêm. Các chuyên gia cho rằng chìa khóa nằm ở việc kết hợp các thói quen - liên kết một thói quen tốt cho sức khỏe mới với một việc bạn đã làm mỗi sáng.

Theo bác sĩ tâm thần Murray Zucker, Giám đốc y tế của nền tảng chăm sóc sức khỏe Happify, thực sự có rất nhiều thói quen buổi sáng tốt cho sức khỏe có thể giúp ích cho bạn. “Thói quen + nghi thức = sự thay đổi tâm trạng sâu sắc. Sự nhất quán - chứ không phải cường độ - mới là yếu tố giúp cải thiện hạnh phúc theo thời gian”, Zucker nhận định.

Một số gợi ý bạn có thể làm:

Hãy tập hít thở chậm 10 lần trong khi dọn giường

Hãy đọc vài trang sách sau khi đánh răng

Hãy dừng lại và quan sát thiên nhiên trong khi thưởng thức cà phê buổi sáng

Không mang điện thoại vào phòng ngủ

Việc cầm điện thoại lên ngay khi thức dậy khiến email, tin tức và mạng xã hội chi phối tâm trạng trước cả khi bạn kịp tự nhìn nhận lại bản thân.

"Đừng để thiết bị điện tử trong phòng ngủ của bạn", Allison Task, huấn luyện viên về sự nghiệp và cuộc sống, cho biết cô luôn nhấn mạnh điều này như nguyên tắc bất di bất dịch với khách hàng của mình. Cô cho biết khi cầm điện thoại (hoặc máy tính bảng, máy tính, hoặc bật TV) ngay khi thức dậy, bạn thực sự đang để thế giới bên ngoài chi phối tâm trạng của mình ngay từ đầu.

Các nghiên cứu đã liên kết việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên với tâm trạng suy giảm theo thời gian; lượng email lớn có liên quan đến cảm giác không hạnh phúc nói chung.

Ngoài ra, màn hình có thể cản trở giấc ngủ, vốn có liên quan mật thiết đến sức khỏe tổng thể của con người. Chất lượng giấc ngủ là một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về hạnh phúc hàng ngày. Bảo vệ buổi sáng khỏi màn hình giúp bảo vệ năng lượng tinh thần.

Hãy tự nói chuyện với chính mình

Zucker lưu ý mọi người nên dành thời gian tự nói chuyện với chính mình, đặc biệt là vào buổi sáng khi cảm thấy bồn chồn hoặc căng thẳng về những việc sắp xảy ra. Mọi người có thể tự nhủ bằng cách nói tên của chính mình và tự động viên mình.

Ví dụ, nếu bạn có một bài thuyết trình quan trọng ở nơi làm việc và nhận thấy mình dành cả buổi sáng để tự tạo áp lực cho bản thân, nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ thất bại, điều đó thực sự càng khiến bạn căng thẳng.

"Nhưng nếu tôi nói: 'Murray. Cậu đã làm việc này trước đây rồi. Cậu thích làm việc này mà', tôi thực sự có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, điều này có thể mang lại niềm vui suốt cả ngày", Zucker nói. "Chỉ cần nói tên của chính mình thôi cũng đã rất hữu ích rồi".

Thói quen buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm trạng suốt cả ngày. Ảnh: Shutterstock.

Kết nối với người yêu thương

"Hãy liên kết với người mà bạn yêu thương, quý mến", Zucker nói. Người đó có thể là bất kỳ ai - vợ/chồng hoặc con cái, bạn bè, hoặc người thân trong gia đình.

Hình thức "giao tiếp xã hội" đó thực sự phụ thuộc vào tính cách và lịch trình của mỗi người. "Đối với người bận rộn, đó có thể là cuộc gọi điện thoại hoặc một tin nhắn. Nếu có nhiều thời gian hơn, việc gặp gỡ ai đó để uống cà phê vào đầu ngày mới thực sự là nguồn động lực", Zucker nói.

Theo nhà nghiên cứu Cortland Dahl tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thuộc Đại học Wisconsin-Madison, ngay cả việc nghĩ về ai đó với sự trân trọng cũng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. "Chỉ cần nghĩ đến một người bạn hoặc người thân yêu trong tâm trí và những điều bạn thực sự trân trọng ở họ", Cortland Dahl cho hay.

Thể hiện lòng biết ơn

Mặc dù có rất nhiều thói quen buổi sáng có thể tăng cường hạnh phúc, các nhà nghiên cứu đồng ý một điều rất hiệu quả, đó là lòng biết ơn.

Trong nhiều thử nghiệm nghiên cứu, những người ghi nhật ký về điều họ biết ơn trong tuần đạt điểm cao hơn nhiều về mức độ hạnh phúc so với người ghi lại điều khiến họ khó chịu. Việc thực hành lòng biết ơn hàng ngày thậm chí có thể góp phần cải thiện sức khỏe thể chất. Điều này góp phần vào cảm giác hạnh phúc tổng thể.

Hãy tìm cách thể hiện lòng biết ơn vào buổi sáng, bởi vì điều đó thực sự có thể giúp bạn có tâm trạng tốt hơn suốt cả ngày.