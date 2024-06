Thời điểm tuyệt đối không uống cà phê

Người đang gặp vấn đề sức khỏe gì tuyệt đối không uống cà phê? Mắc bệnh tuyến giáp

Tiêu chảy

Bệnh về xương khớp Khi bạn đang bị tiêu chảy, cà phê là đồ uống càng khiến tình trạng này trở nên xấu hơn, theo Eat This, Not That. Lý do là tiêu chảy khiến bạn mất chất lỏng trong người, trong khi caffeine giúp lợi tiểu nhưng gây mất nước. Ngoài ra, caffein có thể làm co thắt ruột và khiến tình trạng tiêu chảy càng trầm trọng hơn.