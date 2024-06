Những vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột phổ biến nhất

Nhiễm trùng đường ruột là tình trạng bệnh phổ biến của đường ruột, gây ra bởi nhiều loại vi khuẩn phổ biến như Salmonella, E. Coli...

Rất nhiều vi khuẩn như Salmonella, E. Coli, Listeria là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng về đường ruột. Ảnh minh họa: Freepik.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nhiễm khuẩn đường ruột rất phổ biến, đặc biệt là ở các nước đang phát triển trên thế giới. Trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch yếu có nhiều khả năng bị nhiễm trùng đường ruột nhất.

Nhiễm khuẩn đường ruột xảy ra do dạ dày hoặc ruột của bạn bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Một số loại vi khuẩn dưới đây có thể là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường ruột.

Escherichia coli (E. Coli)

Theo Medlineplus, vi khuẩn E. Coli có thể xâm nhập vào thức ăn của bạn theo nhiều cách khác nhau:

Thịt hoặc gia cầm tiếp xúc với vi khuẩn bình thường từ ruột của động vật trong khi chế biến

Nước sử dụng trong quá trình trồng trọt hoặc vận chuyển chứa chất thải của động vật hoặc con người

Thực phẩm được xử lý theo cách không an toàn trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản

Việc xử lý hoặc chuẩn bị thực phẩm không an toàn xảy ra ở các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng hoặc tại nhà.

Các triệu chứng xảy ra khi E. Coli xâm nhập vào ruột, phát triển từ 24 đến 72 giờ sau khi bị nhiễm bệnh. Triệu chứng phổ biến nhất là tiêu chảy đột ngột, nghiêm trọng và thường có máu.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm: Sốt, đầy hơi, chán ăn, đau bụng, nôn mửa. Một số triệu chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng là da nhợt nhạt, nước tiểu có màu đỏ hoặc có máu, tiểu ít hơn hay suy thận.

Shigella

Vi khuẩn này có thể có trong thực phẩm tươi sống và nước bị ô nhiễm, bao gồm cả bể bơi. Bệnh do vi khuẩn gây ra làm viêm niêm mạc ruột non. Trẻ nhỏ đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng vì bệnh Shigella lây truyền qua phân (hoặc đi tiêu). Bệnh có thể gây ra các biến chứng ở lứa tuổi này, bao gồm cả co giật.

Các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn Shigella bao gồm tiêu chảy (đôi khi có máu hoặc chất nhầy), sốt, nôn mửa, buồn nôn và đau bụng. Hầu hết người bệnh đều hồi phục mà không cần điều trị, thường trong vòng một tuần.

Salmonella

Theo Medical News Today, Salmonella có thể có trong thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa sống hoặc nấu chưa chín. Một số chủng vi khuẩn Salmonella khác nhau có thể gây bệnh. Salmonella typhi gây ra căn bệnh nghiêm trọng nhất là sốt thương hàn, thường gặp ở các nước đang phát triển.

Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh phổ biến hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn do vi khuẩn Salmonella gây ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết các triệu chứng bắt đầu từ 12 đến 72 giờ sau khi nhiễm trùng và bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sốt và co thắt dạ dày. Bệnh thường diễn biến sau 4-7 ngày.

Campylobacter

Bệnh Campylobacteriosis do vi khuẩn Campylobacter gây ra, là loại bệnh tiêu chảy do vi khuẩn. Campylobacter sống ở động vật, đặc biệt là chim. Con người bị nhiễm bệnh sau khi ăn thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ. Sự bùng phát cũng xảy ra sau khi bạn uống nước bị ô nhiễm hoặc sữa chưa tiệt trùng.

Các triệu chứng của bệnh bắt đầu từ 2 đến 5 ngày sau khi nhiễm trùng và bao gồm tiêu chảy (thường có máu), đau quặn bụng, đau và sốt. Hầu hết người bệnh đều tự phục hồi trong vòng 2-5 ngày.

Triệu chứng chung của các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn thường là đau bụng, buồn nôn, nôn mửa hay tiêu chảy... Ảnh minh họa: Medlineplus.

Vi khuẩn Clostridium difficile

Vi khuẩn Clostridium difficile (C. difficile) thường sống trong đường ruột của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà không gây bệnh. Tuy nhiên, ở người lớn, đặc biệt là người già, C. difficile có thể gây sốt, tiêu chảy ra nước, đau bụng và chán ăn.

Các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng bao gồm dùng thuốc kháng sinh, nằm viện, phẫu thuật đường tiêu hóa và mắc một căn bệnh nghiêm trọng khác. Nhân viên y tế thường lây lan vi khuẩn khi chạm vào phân bị nhiễm bệnh hoặc bề mặt bị ô nhiễm, sau đó chạm vào bệnh nhân hoặc cho uống thuốc mà không rửa tay trước.

Vi khuẩn Listeria

Bệnh Listeriosis là do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ra, được tìm thấy trong đất và trong đường ruột của động vật và con người. Bạn có thể mắc bệnh Listeriosis do ăn rau trồng trên đất bị ô nhiễm hoặc thịt sống hoặc nấu chưa chín, hoặc do uống nước hoặc sữa và các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, nhức đầu, buồn nôn và tiêu chảy. Vi khuẩn cũng có thể lây lan vào máu hoặc hệ thần kinh, dẫn đến viêm màng não.