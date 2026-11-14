Thời điểm định đoạt số phận Man City

Vụ kiện giữa Man City và Premier League liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định.

Man City chốt ngày phán quyết.

Theo Financial Times, phiên kháng cáo của Man City dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12 và kéo dài trong nhiều ngày. Một ủy ban độc lập khác sẽ chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ, đánh giá những lập luận từ phía đội bóng thành Manchester trước khi đưa ra kết luận.

Nếu Man City không thể đảo ngược phán quyết, các hình phạt có thể được công bố vào đầu năm sau. Tuy nhiên, quá trình pháp lý chưa chắc kết thúc tại đó, bởi cả quyết định xử phạt cũng có thể tiếp tục bị kháng cáo, khiến vụ việc kéo dài qua mùa giải hiện tại.

Hồi tháng 9, Premier League thông báo Man City bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc sau quá trình điều tra của ủy ban độc lập. Trong bản phán quyết dài 40 trang, đội chủ sân Etihad bị cáo buộc sử dụng những hợp đồng tài trợ giả tạo trong giai đoạn 2009-2018 nhằm thổi phồng doanh thu và giảm chi phí hoạt động. Những giao dịch này được cho là giúp CLB nâng doanh thu lên khoảng 900 triệu bảng.

Man City kiên quyết phủ nhận mọi sai phạm và khẳng định sở hữu bằng chứng không thể bác bỏ. Đội bóng cho rằng các khoản tài trợ đến từ những doanh nghiệp thuộc chính phủ Abu Dhabi, chứ không phải nguồn tiền do tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) của chủ sở hữu bí mật bơm vào CLB.

Phía Man City lập luận rằng các hợp đồng tài trợ với doanh nghiệp có nguồn vốn từ chính phủ vốn phổ biến và hợp pháp tại Premier League. Đội bóng cũng sẽ phản đối cách ủy ban độc lập sử dụng thuật ngữ "giả tạo" để mô tả các thỏa thuận thương mại.

Theo các quy định của Premier League, ủy ban độc lập có quyền đưa ra nhiều hình thức trừng phạt nếu Man City bị xác định vi phạm. Những phương án được nhắc đến gồm phạt tiền, trừ điểm với số lượng lớn, thậm chí loại khỏi giải đấu cao nhất nước Anh.