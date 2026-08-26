Thịt kosher tốt cho sức khỏe hơn thịt thường?

Thực phẩm kosher được nhiều người lựa chọn vì tin rằng an toàn, sạch và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với dinh dưỡng tốt hơn.

Nhiều người mua thực phẩm kosher vì tin vào sự an toàn và chất lượng. Ảnh: pexels.

Khi Benjamin Franklin phát biểu cách ngôn “thoát ra khỏi nghịch cảnh sẽ là cơ hội cho cuộc đời bạn”, chúng ta có thể cho rằng ông ấy không hề nghĩ gì đến thực phẩm kosher1. Nhưng cũng có thể là có.

Doanh số thực phẩm kosher tăng vọt trong những năm gần đây một phần do nỗi sợ thực phẩm bẩn. Trong khảo sát của Mintel, một công ty nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng liệt kê “sự an toàn”, đi cùng “chất lượng” và “sức khỏe toàn diện”, là những động lực khiến họ mua thực phẩm kosher.

Gần 14% người trả lời đưa ra lý do về tôn giáo, điều này chỉ ra rằng những khách hàng lớn nhất của thực phẩm kosher có thể là lại là những người không biết đến bánh nướng knish làm từ cá chép.

[...] Động vật được giết mổ bằng cách cắt cổ, một phương thức được cho là sẽ đem lại cho con vật một cái chết nhanh chóng và nhân đạo hơn. Vì không bị đánh vào đầu theo cách giết mổ gia súc thông thường, não bộ của động vật bị giết sẽ ít có nguy cơ ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể.

Theo lý thuyết, điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bò điên ở người (căn bệnh gây ra bởi protein từ mô não của động vật nhiễm bệnh). Tuy nhiên, bệnh này rất hiếm - trên thế giới chỉ có vài trăm trường hợp được ghi nhận - nên những lợi thế của thực phẩm kosher trong trường hợp này là khá nhỏ.

Luật kosher cũng đòi hỏi máu phải được loại bỏ khỏi thịt thông qua ướp và rửa. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này giảm được lượng Salmonella có trong thịt gia cầm, nhưng những nghiên cứu khác lại tìm thấy Listeria, một loại vi khuẩn khác, xuất hiện nhiều hơn trong thịt gà kosher so với thịt gà thông thường.

Trong khi lợi ích sức khỏe của việc ướp muối không rõ ràng, việc này chắc chắn có một nhược điểm: Lượng natri cao hơn gây ảnh hưởng đến những người có nguy cơ tăng huyết áp.

Những người sản xuất thực phẩm kosher cũng khẳng định họ sẽ đáp ứng “tiêu chuẩn cao hơn”, như đã tuyên bố trong khẩu hiệu của Hebrew National2. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là thịt của họ không chứa hormone, kháng sinh hoặc các thành phần nhân tạo.

Nhưng không có luật lệ nào của người Do Thái quy định vậy. Chứng nhận thực phẩm kosher không quy định loại thức ăn nào được cho động vật ăn và cũng không bắt buộc động vật cần bao nhiêu không gian, ánh nắng Mặt trời hoặc việc vận động.

Kết quả là, thực phẩm kosher không hẳn là hữu cơ, và cũng không đảm bảo được nó có an toàn, tinh khiết và tốt cho sức khỏe hơn thực phẩm thường. Lần tới bạn nghe một khuyến cáo như vậy, hãy tỉnh táo mà nhớ đến một câu nói khác của Ben Franklin: “Đừng tin vào những gì bạn nghe và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy”. Tất nhiên, trừ khi tiêu chuẩn sản phẩm thực sự cao hơn.

Nhãn dán “chăn thả tự do” trên thịt gia cầm chỉ có nghĩa là con vật có thể ra ngoài trời. Không có gì đảm bảo rằng chúng thực sự được nuôi ở ngoài trời hoặc phần lớn thời gian ở ngoài. Giống như từ kosher, chăn thả tự do cũng không có gì đảm bảo rằng động vật được đối xử có nhân tính hơn hoặc thịt của chúng ít nguy cơ nhiễm bẩn.

---------------------------

1. Thực phẩm kosher là những món ăn phù hợp với các quy định và luật ăn uống của người Do Thái.

2. Một thương hiệu xúc xích kosher.