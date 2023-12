Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo xử lý vụ 37 xe quá tải

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 37 xe quá tải khi chở đất, cơi nới thành thùng, tài xế không có giấy phép lái xe sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, ngoại lệ.

Hôm nay (15/12), trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo kế hoạch trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSGT kiểm tra đột xuất, bất ngờ những phương tiện chở đất trên tuyến đường tại TX Quảng Yên. Tất cả các xe tải và tài xế đều bị kiểm tra trọng tải, nồng độ cồn và ma túy.

Đối với 37 xe quá tải bị Cục CSGT phát hiện và kiểm tra, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với cả phương tiện và doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Hiện tại đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đúng theo quy định, sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi có kết luận, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ có báo cáo Bộ Công an trước ngày 30/12.

37 xe chở đất quá tải bị lực lượng CSGT kiểm tra đột xuất ngay trong đêm

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết thêm, không chỉ vụ việc này, từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra đột xuất toàn bộ những dự án có phương tiện chở đất ở các địa bàn trong tỉnh.

Trước đó hồi 17h25 ngày 14/12, Tổ công tác của Cục CSGT gồm 35 cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề: Chở hàng quá khổ quá tải và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đến 2h sáng ngày 15/12, Tổ công tác đã dừng kiểm soát 44 xe, trong đó 37 xe vi phạm quá tải trọng (9 xe vừa vi phạm quá tải vừa vi phạm cơi nới thành thùng; 1 xe vi phạm quá tải từ 30% - 50%; 5 xe vi phạm quá tải trên 50% - 100%; quá tải từ trên 100% - 150% là 5 trường hợp và quá tải trên 150% là 26 xe).

3 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng, 1 trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe, 1 trường hợp không có phù hiệu và 1 trường hợp đang tiếp tục kiểm tra.

Nhiều xe cơi nới thành thùng sẽ bị xử lý

Đáng nói, trong số các xe tải vi phạm này có trường hợp quá tải từ 250 - 300%. Như trường hợp xe mang BKS 14H-025.XX do tài xế P.Q.H. (SN 1973, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển, quá tải 305,71%.

Cục CSGT đã tiến hành bàn giao phương tiện, giấy tờ, phiếu cân tải trọng kèm theo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu Phòng tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.