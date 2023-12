Thiếu nữ uống thuốc diệt chuột vì buồn chuyện tình cảm

Bệnh nhân uống thuốc chuột vì gặp chuyện buồn trước đó. Cô được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng.

Một trong 2 bệnh nhân uống thuốc diệt chuột được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, đơn vị này gần đây đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân nữ uống thuốc diệt chuột.

Trường hợp bệnh nhân N.T.T.A. (19 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương), có chuyện buồn trong tình cảm, cô gái đã uống 2 ống thuốc chuột màu hồng.

May mắn, cô được người nhà phát hiện và đưa vào Bệnh viện Châu Thành trong tình trạng lơ mơ, nôn ói, co giật, tê tay chân… Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng hôn mê, co giật ngưng thở, tụt huyết áp.

Tại đây, A. được các bác sĩ đặt ống nội khí quản bóp bóng, rửa dạ dày…chuyển lên khoa Hồi sức tích cực tiếp tục thở máy, truyền dịch, các thuốc chống độc. Bệnh nhân hồi phục sau 3 ngày và được chuyển khoa để tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân khác là N.T.T.N. (18 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang). Lúc 3h ngày 19/12, N. được chuyển từ Bệnh viện Chợ Mới lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng lơ mơ, co giật từng cơn, khó thở suy hô hấp, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Trước thời điểm nhập viện 3 giờ, N. có chuyện buồn nên uống đã 13 ống thuốc diệt chuột loại ống nhựa có màu hồng.

Tại bệnh viện, N. được điều trị tích cực với máy thở, máy lọc máu liên tục với màng lọc hấp phụ các chất độc tốt nhất. Ngoài ra, cô gái cũng được cho sử dụng các loại thuốc chống toan, kháng sinh, thuốc vận mạch liều cao…

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân từ từ hồi phục, ngưng thở máy, sau đó được rút nội khí quản, thở oxy mũi, chuyển khoa.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Kiếu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cả 2 bệnh nhân đều uống thuốc diệt chuột ống nhựa có màu hồng.

Đây là loại thuốc có chứa fluoroacetate, gây ra hiện thượng co giật, hôn mê, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, toan chuyển hóa, suy thận, có thể dẫn đến tử vong khi uống vào. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành từ lâu nhưng hiện nay vẫn được tìm thấy và mua bán rộng rãi trên thị trường.