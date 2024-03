Thiết kế và công nghệ giúp xe điện đảm bảo an toàn

Với công nghệ và thiết kế vượt trội, xe điện vừa là giải pháp di chuyển an toàn, vừa tiết kiệm chi phí cho chủ sở hữu.

Cấu tạo xe vững chắc với trọng tâm thấp, hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS hay trang bị an toàn vượt trội, xe điện VinFast ngày càng được quan tâm nhờ các thiết kế bảo vệ tốt người trên xe. Cùng với chính sách trả góp hàng đầu thị trường trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, việc sở hữu dòng xe điện an toàn, chất lượng ngày càng dễ dàng hơn với khách Việt.

An toàn vượt trội

Trên nhiều diễn đàn, ôtô điện VinFast là tâm điểm thảo luận bởi sự an toàn nổi bật. Theo nhiều khách hàng, sự an toàn trước hết đến từ cấu tạo đặc biệt của xe với hệ thống pin đặt ở trung tâm, giúp xe không chỉ đầm chắc, vào cua ổn định mà còn giảm thiểu rủi ro về lật xe trong nhiều tình huống. Đặc biệt, trang bị trên xe điện VinFast được đánh giá là chỗ dựa mang tới an tâm lớn cho người dùng.

Xe điện VinFast tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến.

“Một chiếc xe hạng A như VinFast VF 5 có tới 6 túi khí, tương tự VF 8 có 11 túi khí”, ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ gara buôn bán xe cũ ở Hà Nội nói. Ông cho biết trang bị về an toàn trên các dòng xe VinFast khá nổi bật trong phân khúc.

Từ giai đoạn bắt đầu thiết kế một mẫu xe, các kỹ sư của VinFast luôn hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất của các tổ chức đánh giá an toàn quốc tế. Đơn cử, trong năm 2023, VF 8 xuất sắc nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP. Đây là mẫu xe được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến hàng đầu trên thị trường xe hơi toàn cầu như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS… đến loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS.

Riêng về hệ thống hỗ trợ lái ADAS, đây là “ADN” nổi tiếng của VinFast. Không chỉ gấp 2-3 lần về số lượng các tính năng ADAS cần thiết, không ít tính năng trên xe điện VinFast còn đạt cấp độ 2 - trang bị vốn chỉ thấy ở số ít dòng xe sang có giá gấp vài lần xe điện VinFast.

Đáng chú ý có thể kể tới các tính năng quan trọng như hỗ trợ lái trên cao tốc và hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc đã xuất hiện trên VF 8, VF 9. Đây là những trang bị đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ người dùng bởi những chiếc xe thông minh của VinFast có thể tự giữ khoảng cách an toàn với phương tiện khác, cảnh báo lệch làn và hạn chế va chạm.

Chủ xe chia sẻ về sự hữu dụng của các tính năng hỗ trợ lái và an toàn. Ảnh từ trang cá nhân người dùng.

“Không dưới 2 lần buồn ngủ trong lúc lái xe, ADAS đã cứu nguy tôi khi kích hoạt tính năng phanh khẩn cấp. Tính năng này hữu ích trong trường hợp người lái gặp chướng ngại vật bất ngờ và không kịp xử lý đạp phanh hoặc phanh không đủ sâu”, chị Nguyễn Ngọc Sương - chủ xe VF 8 kể về hành trình cầm lái chiếc xe điện của mình trong chuyến xuyên Việt dịp Tết năm nay.

Dễ tiếp cận số đông

Bên cạnh những trang bị an toàn vượt phân khúc, nhiều chủ xe cũng đánh giá, những công nghệ thông minh trên xe cũng mang tới sự an toàn cho người lái.

Anh Phạm Thanh Đông, một chủ xe ở Bạc Liêu trong bài chia sẻ trên trang cá nhân đã dành lời khen cho trợ lý ảo ViVi - bạn đồng hành mang tới sự yên tâm trên mọi hành trình. Nhờ vị trợ lý ảo, người lái không cần chạm nút vật lý vẫn có thể điều khiển nhiều tính năng trên xe. Điều này giúp chủ xe tập trung vào việc điều khiển xe, hạn chế rủi ro nếu có.

“Khi đi qua những khu vực chật hẹp, đông người, chỉ cần gọi ViVi bật camera 360 độ là mọi hình ảnh xung quanh xe sẽ hiển thị, giúp tài xế có thể hạn chế được va chạm”, anh Đông nói thêm về tính năng camera 360 độ.

Tiện nghi và công nghệ hiện đại là điểm mạnh của các mẫu xe điện VinFast.

Hay như khách hàng Nguyễn Nguyên Khánh (TP.HCM) phân tích, chế độ phanh tái sinh cao trên xe điện VinFast giúp cảm giác cầm lái ở tốc độ cao rất an toàn. “Khi có chướng ngại vật phía trước, chỉ cần buông nhẹ chân ga là tốc độ lập tức được ghì xuống rất nhanh, kết hợp thêm phanh là đủ để giữ khoảng cách và xử lý tình huống một cách tự tin”, anh nói về trải nghiệm an toàn trên chiếc VF 8.

Giới chuyên gia nhìn nhận, với những trang bị an toàn nổi bật, ôtô điện VinFast đang góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về tính năng an toàn trên xe. Đặc biệt, các dòng xe điện an toàn của VinFast đang dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết khi hãng xe Việt vừa tung ra chính sách trả góp tốt trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2.

Theo tính toán, khách hàng cần trả trước 30% đã có thể nhận xe, sau đó mức chi trả cả gốc và lãi cố định chỉ từ 5,29 triệu đồng/tháng nếu mua xe VF 5 Plus kèm pin và sạc. Giới chuyên gia nhìn nhận, chính sách trả góp từ VinFast là “chưa từng có tiền lệ”, giúp người dân có mức thu nhập phổ thông đã có thể sở hữu dòng xe điện chất lượng.

Vượt trội về trang bị an toàn, sức mạnh động cơ, tính năng thông minh, chi phí sử dụng tiết kiệm và chính sách vay trả góp tốt hàng đầu thị trường, VinFast đang mang tới cơ hội sớm sở hữu sản phẩm thương hiệu Việt với chất lượng quốc tế cho khách hàng. Đây cũng là một hành động thiết thực nhằm đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu điển hình về giao thông xanh trong khu vực.