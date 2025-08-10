Thiên thạch rơi có tuổi thọ cao hơn Trái Đất

Một thiên thạch tồn tại rất lâu trong hành trình quỹ đạo bất ngờ rơi xuống miền đông nam nước Mỹ, được cho rằng còn "già" hơn cả Trái Đất.

Thiên thạch được phát hiện tại bang Georgia. Ảnh: CBS News.

Vào ngày 26/6, một quả cầu lửa bí ẩn bùng sáng trên bầu trời giữa ban ngày, thu hút hàng trăm báo cáo quan sát ở Georgia và Nam Carolina. NASA ghi nhận thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Georgia, tạo ra những tiếng lớn người dân quanh vùng đều nghe thấy.

Theo nhà địa chất hành tinh Scott Harris thuộc Đại học Georgia, người đã nghiên cứu các mảnh vỡ của khối đá vũ trụ này, thiên thạch được cho là có tuổi còn lớn hơn chính Trái Đất. Ông cho biết trong thông cáo báo chí đã kiểm tra 23 gram mảnh vỡ của thiên thạch.

Mẫu thí nghiệm được thu thập từ một mảnh có kích thước bằng quả cà chua bi, đã đâm xuyên mái nhà một người đàn ông ở ngoại ô Atlanta và để lại một vết lõm trên sàn nhà. “Trước khi tiến vào khí quyển, thiên thạch này đã có một hành trình rất dài trước khi chạm xuống mặt đất ở McDonough”, ông nói.

Khi một khối đá vũ trụ đi vào khí quyển và tự bốc cháy, nó được gọi là sao băng. Khối đá trên không chỉ tồn tại sau hành trình dài, còn đặc biệt sáng hơn nên được gọi là quả cầu lửa, theo NASA.

Khi quan sát các mảnh vỡ dưới kính hiển vi, Harris kết luận rằng thiên thạch này được hình thành cách đây 4,56 tỷ năm, tức là già hơn Trái Đất khoảng 20 triệu năm. “Nó thuộc về một nhóm tiểu hành tinh trong vành đai chính giữa Hỏa tinh và Mộc tinh. Nhóm này có khả năng bắt nguồn từ một sự kiện va chạm hoặc phân rã của một tiểu hành tinh khổng lồ diễn ra cách đây khoảng 470 triệu năm”, ông giải thích.

Hiệp hội Thiên thạch Mỹ cho biết họ đã nhận được hơn 160 báo cáo về quả cầu lửa này từ các nhân chứng vào lúc 12h25 trưa ngày 26/6. Thiên thạch này lần đầu được nhìn thấy ở độ cao khoảng 77 km phía trên thị trấn Oxford, di chuyển theo hướng tây nam với vận tốc 30.000 dặm/giờ.

Quả cầu lửa sau đó phát nổ ở độ cao khoảng 43 km phía trên West Forest, giải phóng năng lượng tương đương khoảng 20 tấn thuốc nổ TNT. Ông Bill Cooke, trưởng Văn phòng Môi trường Thiên thạch của NASA cho biết quả cầu lửa có đường kính khoảng gần 1 mét và nặng hơn 1 tấn.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Georgia và đồng nghiệp tại Đại học Bang Arizona của Harris dự định sẽ gửi kết quả nghiên cứu của họ lên Ủy ban Đặt tên của Hội Thiên thạch học. Họ đề xuất đặt tên cho khối đá vũ trụ này là thiên thạch McDonough, theo tên thành phố nơi nó rơi xuống Trái Đất.

Theo thông tin từ trường đại học, đây là thiên thạch thứ 27 được tìm thấy ở bang Georgia và là vụ rơi được chứng kiến tận mắt thứ sáu. Chủ ngôi nhà cho biết vẫn còn tìm thấy những hạt bụi vũ trụ li ti trong phòng khách kể từ vụ va chạm.

Việc thiên thạch rơi giữa ban ngày trước mặt nhiều người không dễ xảy ra. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại và sự chú ý quan sát của công chúng đã giúp phát hiện ngày càng nhiều thiên thạch hơn. “Đây là điều mà trước đây chúng ta chỉ kỳ vọng xảy ra một lần trong vài thập kỷ, chứ không phải nhiều lần trong vòng 20 năm”, Harris nói.