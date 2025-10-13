Thiem: ‘Quần vợt không dành cho người nghèo’

Cựu vô địch US Open 2020 Dominic Thiem vừa ném một “quả bom sự thật” vào thế giới quần vợt: để nuôi giấc mơ thành công, một tay vợt trẻ phải tiêu tốn tới cả triệu euro.

Dominic Thiem từng vô địch US Open.

Với anh, quần vợt đã trở thành sân chơi của tầng lớp có điều kiện - nơi tài năng thôi là chưa đủ.

Dominic Thiem chưa bao giờ là người né tránh sự thật. Ở tuổi 32, sau khi treo vợt, tay vợt người Áo nhìn lại hành trình của mình với sự tỉnh táo và đôi chút chua chát: “Quần vợt là môn thể thao dành cho người giàu. Từ 13 đến 18 tuổi, bạn phải chi gần một triệu euro”.

Câu nói ấy như một nhát dao cắt vào ảo tưởng lấp lánh quanh những cú giao bóng tốc độ 220 km/h và những pha passing tuyệt đẹp. Thiem - người từng leo lên hạng 3 thế giới, vô địch US Open 2020, hai lần á quân Roland Garros - hiểu rõ hơn ai hết cái giá của giấc mơ.

Anh kể rằng từ tuổi 15, các tay vợt trẻ phải sống như vận động viên chuyên nghiệp, di chuyển 30-35 tuần mỗi năm, không có tiền thưởng, chỉ có chi phí. Tất cả phụ thuộc vào khả năng tài chính của gia đình - hoặc sự xuất hiện của một “nhà đầu tư” chấp nhận rót tiền đổi lấy phần trăm thu nhập tương lai.

“Chính tôi cũng từng nhận 80.000 euro mỗi năm từ 15 tuổi, rồi trả lại khi bắt đầu kiếm được nhiều hơn”, Thiem thừa nhận. “Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Nếu không có hậu thuẫn, nhiều tài năng sẽ mãi dừng lại ở giấc mơ”.

Thiem cho rằng để thành công trong quần vợt, người chơi phải tốn rất nhiều tiền.

Thiem không phàn nàn - anh nói bằng giọng của người từng vượt qua hệ thống khắc nghiệt ấy. Khi đã ở đỉnh cao, Thiem vẫn nhận ra nghịch lý: những khoản thưởng tưởng như khổng lồ lại bị “ăn mòn” bởi thuế, chi phí HLV, vật lý trị liệu, di chuyển và thiết bị. “Từ 65.000 bảng ở Wimbledon, có thể mất tới 60%”, anh tính toán. “Ngay cả khi có tài trợ, bạn vẫn phải đóng thuế vì hình ảnh của mình xuất hiện trên truyền hình”.

Trong thế giới mà cơ hội phụ thuộc vào túi tiền hơn là tài năng, Thiem đang cố thay đổi điều đó. Ở học viện của mình, anh hỗ trợ các gia đình khó khăn, tạo điều kiện cho những đứa trẻ có tố chất được tập luyện. Nhưng chính Thiem cũng thừa nhận, đó chỉ là giọt nước nhỏ trong biển lớn.

Thật trớ trêu, môn thể thao từng được coi là biểu tượng của sự thanh tao lại đang bị chính chi phí của nó bóp nghẹt. Và khi Dominic Thiem nói “quần vợt dành cho người giàu”, anh không chỉ nói về tiền - mà còn nói về cái giá phải trả để chạm vào ước mơ.