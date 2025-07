Thiago Silva bật khóc

Ở tuổi 40, Silva đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thắng 2-0 trước á quân UEFA Champions League. Đây là trận thứ 3 tại giải, Fluminense giữ sạch lưới. Sau trận đấu, Silva đã rơi nước mắt hạnh phúc khi hôn vợ Isabele trên khán đài.

Trung vệ 40 tuổi này chia sẻ với DAZN: "Tôi rất tự hào về đội bóng và các đồng đội. Trận đấu này thật sự khó khăn khi phải đối đầu với một CLB vừa thi đấu trận chung kết UEFA Champions League cách đây một tháng. Điều kiện thời tiết cũng rất khắc nghiệt, nhưng Fluminense đã cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn".

Dù Inter Milan kiểm soát bóng tốt và tung ra tới 16 cú sút trong trận, hàng thủ Fluminense dưới sự chỉ đạo của Silva vẫn đứng vững. Hai bàn thắng của German Cano và Hercules đã giúp đại diện Brazil xuất sắc tiến vào vòng trong.

Trong khi đó, tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan cũng đã có những chia sẻ về thời tiết nóng nực và những khó khăn mà đội bóng phải đối mặt. Anh thừa nhận: "Chúng tôi không chơi tốt trong hiệp một. Inter đã để thủng lưới và mất bóng quá nhiều. Fluminense đã phòng ngự tốt và chơi phản công hiệu quả. Tôi xin lỗi các cổ động viên và những ai đã đến đây để ủng hộ".

Fluminense sẽ đối đầu với một trong hai đội Manchester City hoặc Al Hilal ở tứ kết, hứa hẹn sẽ là một thử thách lớn cho đội bóng Brazil trong hành trình chinh phục danh hiệu.

