Thị trường chuyển nhượng dậy sóng vì Liverpool, Real Madrid

Tương lai của Luis Diaz tại Anfield đang bị đặt dấu hỏi lớn khi cầu thủ này không ra sân phút nào trong trận giao hữu với AC Milan tại Hong Kong hôm 26/7. HLV Arne Slot chỉ nói ngắn gọn: “Có nhiều tin đồn về Diaz, tôi không thể tiết lộ thêm. Cậu ấy vẫn tập luyện tốt, nhưng chúng tôi quyết định không dùng cậu ấy trận này”.

Nếu Luis Diaz ra đi - với Bayern Munich là đội theo sát nhất - Liverpool gần như chắc chắn sẽ nhắm tới Rodrygo để lấp vào khoảng trống bên hành lang trái. Theo Radio MARCA, tiền đạo người Brazil cũng đang cân nhắc tương lai sau khi bị gạt ra khỏi kế hoạch của Xabi Alonso tại FIFA Club World Cup 2025.

Sức mạnh tài chính của Liverpool không phải là vấn đề. “Lữ đoàn đỏ” chi gần 300 triệu euro trong mùa hè, với thương vụ bom tấn Florian Wirtz trị giá 133 triệu euro - kỷ lục của Premier League - cùng các tân binh Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Armin Pecsi.

Trong khi đó, Real Madrid cũng đang nhắm đến trung vệ Ibrahima Konate, người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool và chưa đồng ý gia hạn. Real hoàn toàn có thể chờ đến mùa hè 2026 để chiêu mộ anh theo dạng tự do, tương tự cách họ làm với Trent Alexander-Arnold trước đây.

Hồi tháng 6, vụ Arnold từng khiến hai CLB tranh cãi về mức phí giải phóng, khi Liverpool yêu cầu 10 triệu euro nhưng Real chỉ chấp nhận trả một nửa. Với Konate, Anfield chắc chắn sẽ không để kịch bản ra đi dễ dàng tái diễn.

Hiện tại, Real Madrid không chịu nhiều áp lực mua gấp khi đã chốt loạt thương vụ lớn, bao gồm Huijsen, Carreras, Mastantuono và Alexander-Arnold, với tổng chi phí lên tới 178 triệu euro. Tuy vậy, Konate vẫn là mục tiêu dài hạn mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không bỏ qua.

