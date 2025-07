Rodrygo đi không được, ở chẳng xong

b

Từ chỗ được xem là tương lai của Real Madrid, tiền đạo người Brazil giờ đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra ngoài kế hoạch mà không có nhiều lựa chọn chất lượng.

Rodrygo, sinh năm 2001 tại Osasco (Brazil), từng là một trong những viên ngọc quý của “Los Blancos”. Tuy nhiên, phong độ thất thường và sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công khiến anh dần mất chỗ đứng. Dấu ấn đáng kể nhất của Rodrygo mùa vừa qua chỉ là 45 phút trong trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Barcelona và 92 phút tại Club World Cup.

Dù bản thân Rodrygo nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho Real Madrid, tin đồn về khả năng anh bị rao bán liên tục xuất hiện. Ban lãnh đạo Real sẵn sàng lắng nghe các đề nghị trị giá 100 triệu euro - con số đủ khiến nhiều đội bóng lớn e dè.

Vấn đề của Rodrygo không chỉ nằm ở sự sa sút phong độ (anh từng sụt gần 5 kg vì quá tải và thiếu ổn định tâm lý), mà còn bởi thị trường chuyển nhượng đang xoay quanh những cái tên khác. Bayern Munich gần như “chốt” Luis Díaz từ Liverpool với mức phí khoảng 80 triệu euro, kèm hợp đồng dài hạn đến năm 2029 và mức lương 14 triệu euro/năm.

Liverpool, đương kim vô địch Premier League, đã chi hơn 220 triệu euro cho Wirtz (125 triệu) và Ekitike (95 triệu), không hề có động thái tiếp cận Rodrygo. Arsenal cũng rót 201 triệu euro cho Zubimendi (70 triệu), Madueke (56 triệu) và Gyökeres (75 triệu), khiến ngân sách cho một thương vụ 100 triệu euro gần như không còn.

Lựa chọn duy nhất hiện tại là Tottenham, nhưng rõ ràng đây là bến đỗ kém hấp dẫn so với tầm vóc và tham vọng của Rodrygo.

Rodrygo từng là một phần trong kế hoạch tái thiết của Real Madrid, nhưng giờ anh đang trở thành “người thừa” trong đội hình giàu sao số. Khi các đội bóng lớn đều đã gần như hoàn tất hoạt động mua sắm, cửa rời Bernabéu của Rodrygo ngày một hẹp lại.

Từ một tài năng được kỳ vọng sẽ bùng nổ, tiền đạo 24 tuổi đang đối diện viễn cảnh bị gạt ra ngoài dòng chảy bóng đá đỉnh cao. Nếu không nhanh chóng tìm được bến đỗ mới hoặc lấy lại phong độ, Rodrygo sẽ lỡ chuyến tàu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

