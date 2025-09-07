Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách chuyên khảo "Thị trường các-bon dưới góc nhìn pháp lý" do TS.GVC. Nguyễn Như Hà và TS. Nguyễn Tiến Đạt đồng chủ biên.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế và là một trong những cam kết quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam về việc chung tay bảo vệ môi trường tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26).

Thị trường các-bon - công cụ kinh tế nhằm khuyến khích việc cắt giảm phát thải khí nhà kính thông qua cơ chế trao đổi hạn ngạch khí thải đang hình thành và phát triển tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Là một thành viên trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam đã chủ động xây dựng hệ thống pháp lý tương đối toàn diện và đầy đủ về thị trường các-bon.

Điều này được thể hiện qua quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thể chế hóa quan điểm nhất quán của Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, là văn bản pháp lý quan trọng, điều chỉnh trực tiếp các vấn đề liên quan tới môi trường, trong đó có thị trường các-bon.

Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về thị trường các-bon, qua đó tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn thiện cho thị trường này - vấn đề có thể xem là mới đối với Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung.

Chuyên khảo "Thị trường các-bon dưới góc nhìn pháp lý" do TS.GVC. Nguyễn Như Hà và TS. Nguyễn Tiến Đạt đồng chủ biên là công trình nghiên cứu, tổng hợp nhằm đóng góp tiếng nói khoa học tham vấn chính sách và hoạt động hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. Đây là những nghiên cứu ban đầu, có hệ thống của các tác giả về thị trường các-bon. Nhà Xuất bản Tư pháp giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách có thể còn có cách tiếp cận đa chiều để bạn đọc tham khảo.