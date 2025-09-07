Điều gì khiến bạn trở nên thực sự giàu có?

Lợi nhuận đầu tư lớn và những khoản tiền lương béo bở mang lại cảm giác tuyệt vời khi bạn đạt được chúng, và một vài người có thể đạt được chúng.

Lãi suất đầu tư có thể khiến bạn giàu có, nhưng liệu một chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không, và nó sẽ hiệu quả trong bao lâu, và liệu thị trường có hợp tác hay không, luôn là mối nghi ngờ. Kết quả cho những câu hỏi này đều bị che phủ bởi sự bấp bênh.

Khoản tiết kiệm cá nhân và lối sống thanh đạm - sự bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài chính - là một phần của phương trình tiền bạc mà bạn có nhiều sự kiểm soát hơn và cũng mang lại 100% cơ hội hiệu quả trong tương lai cũng như ngày nay.

Nếu bạn nhìn việc xây dựng của cải như một thứ gì đó yêu cầu nhiều hơn hay những khoản lợi nhuận đầu tư lớn hơn, thì bạn có thể trở nên bi quan như những nhà sản xuất thiếu năng lượng trong năm 1970. Con đường phía trước trông khó khăn và vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Nếu bạn nhìn nhận nó là một điều được tiếp thêm sức mạnh bởi lối sống thanh đạm và cách sử dụng hiệu quả của bạn, thì số phận sẽ rõ ràng hơn.

Tích luỹ của cải là một nghệ thuật. Ảnh: The Economic Times.

Của cải chỉ là sự tích tụ của những thứ còn sót lại sau khi bạn tiêu thụ đầu vào. Và vì bạn có thể xây dựng của cải mà không cần có nguồn thu nhập cao, nhưng lại không có cơ hội đó nếu thiếu một tỷ lệ tiết kiệm cao, thì điều gì quan trọng hơn ở đây đã rõ.

Quan trọng hơn thế, giá trị của của cải là tương đối so với thứ mà bạn cần.

Giả sử bạn và tôi cùng có một giá trị ròng tương đương.

Và giả sử bạn là một nhà đầu tư giỏi hơn tôi. Tôi có thể kiếm được 8% lãi suất hàng năm và bạn có thể kiếm được 12% lãi suất hàng năm. Nhưng tôi sử dụng tiền bạc hiệu quả hơn. Giả sử tôi chỉ cần một nửa số tiền là đã hạnh phúc rồi trong khi lối sống của bạn cũng gia tăng nhanh như số lượng tài sản bạn có vậy.

Kết quả là tôi có nhiều tiền hơn bạn, mặc dù tôi đầu tư kém hơn. Tôi nhận được nhiều lợi ích từ những khoản đầu tư của mình hơn mặc dù mức lợi nhuận của tôi thấp hơn. Điều này cũng đúng đối với thu nhập. Học cách hạnh phúc với ít tiền hơn tạo ra một khoảng cách tương tự giữa những điều bạn có và điều bạn muốn từ việc phát triển mức lương của bạn. Nhưng nó lại dễ dàng và nằm trong quyền kiểm soát của bạn nhiều hơn.

Một tỷ lệ tiết kiệm cao đồng nghĩa với việc hạ thấp các khoản chi tiêu xuống hơn mức bạn có thể, và khi hạ thấp các khoản chi tiêu xuống thì khoản tiết kiệm của bạn gia tăng hơn so với lúc bạn tiêu nhiều hơn.

Hãy suy nghĩ về việc này trong bối cảnh bao nhiêu thời gian và công sức cần có để đạt được 0,1% hiệu suất đầu tư vượt trội hàng năm - hàng triệu giờ đồng hồ nghiên cứu, hàng chục tỷ đô la công sức nỗ lực từ các chuyên gia - và thật dễ để thấy được điều gì là quan trọng hoặc đáng theo đuổi hơn.

Có những nhà đầu tư chuyên nghiệp làm việc miệt mài suốt 80 giờ một tuần để tăng thêm một phần mười của một điểm phần trăm cho lợi nhuận của họ khi có hai đến ba điểm phần trăm đầy đủ về lối sống phô trương trong tài chính của họ có thể dược khai thác với ít công sức hơn.

Lợi nhuận đầu tư lớn và những khoản tiền lương béo bở mang lại cảm giác tuyệt vời khi bạn đạt được chúng, và một vài người có thể đạt được chúng. Nhưng sự thật rằng có qúa nhiều nỗ lực đặt vào một phía phương trình tài chính và có quá ít đặt vào vế còn lại đã tạo ra một cơ hội cho phần lớn mọi người.