Thị trường BĐS cuối năm: Biệt thự bán đảo dẫn nhịp nguồn cung mới

Thời điểm cuối năm, các dự án sở hữu giá trị độc bản, từ địa thế đến chuẩn mực không gian sống, trở thành ưu tiên tìm kiếm của giới khách hàng thượng lưu.

Thị trường bất động sản (BĐS) quý II ghi nhận mức khan hiếm nguồn cung thấp tầng. Bước sang quý III và IV, dù thị trường có tín hiệu mở lại, lượng cung mới vẫn ở mức chọn lọc, đưa các dự án sở hữu giá trị độc bản - từ địa thế đến chuẩn mực không gian sống - trở thành ưu tiên tìm kiếm của nhóm khách hàng thượng lưu.

Thị trường đang hồi phục

Vượt qua giai đoạn chọn lọc do rào cản pháp lý và yếu tố tâm lý, thị trường nhà thấp tầng TP.HCM bắt đầu ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Theo CBRE, nửa đầu năm 2025, TP.HCM chỉ có 132 căn mở bán, trong đó quý II đóng góp 74 căn. Bước sang quý III, nguồn cung cải thiện gấp gần 3 lần so với quý trước đó.

Cùng với thông tin về sự hồi phục của nguồn cung, JLL Việt Nam cho biết thị trường BĐS ghi nhận số lượng giao dịch thành công trong quý III tăng gấp 6 lần so với quý đầu năm. Trong đó, nhà liền thổ ghi nhận 54 căn được tiêu thụ - tăng gần gấp đôi so với quý I.

Giữa bối cảnh nguồn cung mới nhích lên, thị trường chứng kiến sự phân hóa về chất lượng sản phẩm. Không phải dự án nào mở bán cũng đáp ứng được những tiêu chuẩn sống của nhóm khách hàng cao cấp. Do đó, những dự án chạm tới chuẩn mực an trú - riêng tư - truyền đời càng trở nên hiếm và được săn đón.

Nguồn cung cao cấp khan hiếm, chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng hấp thụ.

Phân khúc này vốn không dành cho số đông. Biệt thự và nhà phố compound cao cấp thường được lựa chọn bởi nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống, vị trí chiến lược và khả năng giữ giá lâu dài. Điều này giúp BĐS giữa bán đảo kết hợp quy hoạch compound trở thành điểm tựa an toàn.

Đại diện CBRE Việt Nam nhận định sự khơi thông pháp lý và làn sóng phát triển hạ tầng liên vùng đang thiết lập lại tiêu chuẩn sống của nhóm khách hàng này. Dòng tiền hiện ưu tiên khu đô thị compound cao cấp, hội tụ các yếu tố an trú, định danh và truyền đời. Những tiêu chuẩn này khiến phân khúc thấp tầng trở thành "hàng hiếm".

Bán đảo SOLA là biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City (TP.HCM). Ảnh phối cảnh.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phục hồi, bán đảo SOLA - phân khu villa compound duy nhất tại The Global City - thu hút nhờ vị trí trung tâm, tiêu chuẩn thiết kế đồng bộ và địa hình bán đảo đặc biệt. Điều này tạo nên lợi thế trong bối cảnh ngày càng khan hiếm dự án mới tại trung tâm TP.HCM. Từng đường nét kiến trúc, nhịp sống cộng đồng và khoảng trời riêng hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của giá trị sống đích thực. Giữa trung tâm TP.HCM, bán đảo SOLA hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với nhu cầu cao về không gian an trú.

Bán đảo SOLA - địa thế đặc biệt, định hình chuẩn sống sang

Nếu The Global City rực rỡ trong nhịp sáng sôi động, thì bán đảo SOLA lại chọn sắc sáng dịu êm và tinh tế. Đó là thứ ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng của bán đảo giữa lòng phố thị. Cấu trúc tự nhiên ấy tạo nên đặc quyền, nền tảng cho chuẩn sống sang.

Tựa dải sáng phản chiếu trên mặt nước, bán đảo SOLA mang đến sắc độ ánh sáng khác biệt giữa The Global City. Ảnh phối cảnh.

Trên vùng đất bán đảo ấy, SOLA kiến tạo phong thái sống tĩnh tại, giàu cảm xúc. Từng căn biệt thự như miền an trú biệt lập, đón nắng gió ngay trước hiên nhà, để sự tĩnh tại trở thành đặc quyền của người sống có chiều sâu. Lớp cảnh quan xanh mượt, khoảng thở được đặt có chủ ý và mặt nước bao quanh tạo cảm giác an yên hiếm có giữa phố thị.

Dưới bàn tay của Foster + Partners và Forg Architects, hai "bậc thầy" quy hoạch và thiết kế kiến trúc toàn cầu, vẻ đẹp ấy được nâng tầm bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tiết chế và chuẩn mực. Căn biệt thự tại bán đảo SOLA là sự giao hòa: Đường nét kiến trúc được gọt giũa, ánh sáng được dẫn dắt khéo léo, khoảng trống được sắp đặt để "thở" cùng tự nhiên. Tất cả hòa thành không gian sống quý giá, tinh tế và bền vững theo thời gian.

Các căn biệt thự tại bán đảo SOLA là khúc giao hưởng giữa kiến trúc đương đại, thiên nhiên và ánh sáng. Ảnh phối cảnh.

Được phát triển bởi Masterise Homes, bán đảo SOLA tiếp nối năng lực kiến tạo các cộng đồng tinh tế như Thảo Điền và Ba Son, đồng thời nâng tầm trải nghiệm sống trên địa thế bán đảo giữa trung tâm thành phố. Tại đây, chất lượng vận hành và môi trường sống được duy trì nhất quán, phản ánh tư duy làm sản phẩm dài hạn.

SOLA giới hạn chỉ hơn 200 biệt thự. Không gian được thiết kế cho số ít, nhưng mỗi trải nghiệm đều mang chiều sâu: Sự riêng tư từ ba mặt giáp nước, kết nối hạ tầng liền mạch và cộng đồng đồng điệu. Tất cả tạo nên điểm đến dành cho chủ nhân tìm kiếm giá trị bền vững và phong thái sống khác biệt.