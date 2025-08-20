'Thị trấn bên biển' San Hô đón bệ phóng tăng giá mới từ sóng hạ tầng

Mạng lưới hạ tầng tỷ USD được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản phía đông thủ đô, nổi bật là "thị trấn bên biển" San Hô (Ocean City).

Ngày 19/8, tại Bắc Ninh, dự án cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chính thức khởi công, đánh dấu bước tiến lớn trong phát triển hạ tầng khu vực. Sự xuất hiện của mạng lưới hạ tầng tỷ USD này được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho bất động sản phía đông thủ đô. Nằm trên trục kết nối chiến lược, “thị trấn bên biển” San Hô (Ocean City) nổi lên như điểm hưởng trọn vẹn lợi thế.

Hạ tầng - cú hích mạnh mẽ cho khu đông

Thực tế thị trường cho thấy hạ tầng trở thành động lực định giá mạnh mẽ cho bất động sản tại nhiều khu vực. Ở TP.HCM, báo cáo từ Savills chỉ rõ những dự án như cầu Thủ Thiêm 2 giúp cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận trung tâm, từ đó tăng sức hút đầu tư cho vùng lân cận. Tương tự tại Long Thành, theo khảo sát của CBRE, việc khởi công sân bay quốc tế Long Thành kéo theo giá đất tăng mạnh trong năm tiếp theo, nhiều nơi ghi nhận "giá đất tại khu vực lân cận tăng gấp đôi".

Khu đông Hà Nội chính thức bước vào chu kỳ lặp tăng giá này từ thời điểm 19/8, khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm chính thức được kích hoạt. Nổi bật là Cầu Ngọc Hồi, dài 7,5 km, tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng , kết nối trực tiếp Hà Nội - Hưng Yên. Khi hoàn thành, cầu sẽ rút ngắn thời gian từ Ocean City vào trung tâm Hà Nội còn 15-20 phút. Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, hai cây cầu giúp giảm tải cho các cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy hay Chương Dương, thúc đẩy dòng chảy dân cư, thương mại giữa khu đông và nội đô.

Cầu Ngọc Hồi chính thức khởi công ngày 19/8, mở ra cột mốc mới cho hạ tầng khu đông Hà Nội.

Cũng trong ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) chính thức khởi công. “Siêu sân bay” lớn nhất miền Bắc có quy mô gần 2.000 ha, công suất thiết kế tới 50 triệu lượt khách/năm, sẽ tạo thêm động lực cho logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch khu đông bắc Hà Nội.

Sự xuất hiện của sân bay Gia Bình cũng kéo theo dòng vốn FDI, chuỗi sản xuất và lượng lớn du khách quốc tế đổ về. Đây là cú hích làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội toàn vùng, trong đó có Ocean City - cách sân bay khoảng 1 giờ lái xe.

Nằm ở tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô vừa được kích hoạt, Ocean City hội tụ 3 yếu tố cốt lõi: Giao thông đồng bộ, kết nối xuyên vùng; dòng vốn đầu tư tăng tốc, đặc biệt từ khối bất động sản và FDI; sự dịch chuyển của cư dân và du khách, mở ra nhu cầu lớn về an cư, đầu tư, thương mại, dịch vụ.

Đi trước đón đầu, hưởng trọn biên độ tăng giá giai đoạn 2025-2027

Được xem là khu đẹp nhất của Ocean City, San Hô nằm trên trục đường huyết mạch San Hô rộng 51 m, kết nối trực tiếp vành đai 3.5. Đây không chỉ là "xương sống" nội khu - nơi cư dân tập trung di chuyển hàng ngày, mà còn là tuyến liên vùng quan trọng khi kết nối thuận tiện đến các trục giao thông trọng yếu của khu vực, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL5A…

Nhờ đó, từ San Hô, cư dân dễ dàng đến tiện ích quan trọng của Ocean City, đồng thời thuận tiện di chuyển vào trung tâm Hà Nội, đến các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm phía Bắc hay đi ra thế giới.

“Thị trấn bên biển” San Hô trở thành nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân và du khách.

Vị trí, hạ tầng cũng đặt San Hô vào tâm điểm của dòng khách khổng lồ, gồm cư dân Ocean City hơn 90.000 người, giới chuyên gia làm việc tại thủ phủ công nghiệp phía Bắc và du khách lên đến hàng triệu người mỗi năm…

Các sản phẩm tại San Hô được thiết kế đa công năng, mặt tiền rộng thoáng, dễ dàng khai thác mô hình vừa kinh doanh vừa ở, giúp tận dụng tối đa dòng khách. Ngoài ra, nhờ lợi thế biển xanh trước mặt, down-town kế nhà, với VinWonders Wave Park, Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, các khu K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake ngay kế cận, sản phẩm kinh doanh tại San Hô có lợi thế khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm.

Bên cạnh đó, TTTM Vincom Mega Mall Ocean City đang đếm ngược ngày đi vào hoạt động (26/8), hứa hẹn là điểm đến mới hút trọn dòng khách đến vui chơi, mua sắm.

Biệt thự San Hô có mức giá cạnh tranh, đón trọn cơ hội kinh doanh, biên độ tăng giá lớn.

Đặc biệt, San Hô hiện có giá từ 170 triệu/m2 - tương đương mức giá khu vực xung quanh - vốn thiếu hụt quy hoạch, tiện ích. Sự khác biệt này tạo ra biên an toàn đầu tư rõ rệt: Cùng một động lực tăng giá nhưng tỷ suất sinh lời tại San Hô cao hơn nhiều. Đồng thời, mức giá vừa tầm còn giúp sản phẩm dễ tiếp cận với tệp khách ở thực, gia tăng thanh khoản trên thị trường.

Khu đông Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng. Giai đoạn 2025-2027 được dự báo là thời kỳ "cất cánh" khi hạ tầng hoàn thiện, tạo sự bứt phá về giá trị bất động sản. Đầu tư San Hô ở thời điểm hiện tại đồng nghĩa với việc đi trước một nhịp, đón đầu biên độ tăng giá lớn trong 2-3 năm tới.