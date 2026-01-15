Thi được bao nhiêu điểm mới có thể học ngành Văn hoá tại Việt Nam?

Việt Nam hiện có khoảng 10 trường đại học đào tạo các ngành liên quan văn hoá như Văn hoá học, Nghiên cứu văn hoá... Điểm chuẩn các ngành này lấy cao nhất trên 27 điểm.

Ví dụ, tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành Văn hoá học được giới thiệu là ngành khoa học xã hội nghiên cứu về nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa các nước trên thế giới, văn hóa trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu.

Kiến thức của ngành Văn hóa học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi tính độc đáo, thiết yếu của văn hóa trong đời sống xã hội đương đại.

Trong năm 2025, điểm chuẩn ngành Văn hoá học tại trường này dao động từ 23,1-27,35, tuỳ từng tổ hợp, trong đó tổ hợp C00 lấy cao nhất 27,35 điểm.

Trong khi đó, tại Đại học Văn hoá Hà Nội, sinh viên yêu thích tìm hiểu văn hoá có nhiều lựa chọn hơn như Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông, Văn hoá đối ngoại, Quản lý di sản văn hoá, Tổ chức sự kiện văn hoá...

Điểm trúng tuyển các ngành liên quan văn hoá tại trường này khá cao. Ví dụ, trong năm 2025, thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 cần đạt 26,73 điểm để trúng tuyển ngành Nghiên cứu văn hoá, đạt 27,36 điểm để trúng tuyển ngành Văn hoá truyền thông hay 27,55 điểm để trúng tuyển ngành Tổ chức sự kiện văn hoá.

Ngành Văn hoá học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng lấy đến 27,22 điểm ở tổ hợp C00. Điểm trúng tuyển các tổ hợp còn lại như sau: D14 (25,22), D15 (25,22), D01 (24,72)...

Nhà trường giới thiệu rằng sinh viên tốt nghiệp ngành này có nhiều cơ hội việc làm trong khu vực công và tư, trải rộng ở các lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, truyền thông và đối ngoại.

Người học có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan lý luận chính trị, đồng thời phù hợp làm việc trong lĩnh vực phân tích, hoạch định chính sách văn hóa. Cử nhân Văn hóa học cũng có thể công tác tại các sở, phòng, ban quản lý văn hóa, bảo tàng, đơn vị quản lý di sản ở trung ương và địa phương.

Ngoài các trường nêu trên, thí sinh có thể tham khảo chương trình, điểm chuẩn các ngành liên quan văn hoá tại các trường đại học sau:

STT Tên trường Tên ngành Điểm chuẩn 1 Đại học Thủ đô Hà Nội Văn hoá học 25,13 2 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) Văn hoá học 26,52 3 Đại học Văn hoá TP.HCM Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 24,5 4 Văn hoá học (chuyên ngành Văn hoá Việt Nam) 25,8 5 Văn hoá học (chuyên ngành Công nghiệp Văn hoá) 25,95 6 Văn hoá học (chuyên ngành Truyền thông Văn hoá) 26,75 7 Quản lý văn hoá (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hoá xã hội) 25,95 8 Quản lý văn hoá (chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá nghệ thuật) 24,1 9 Quản lý văn hoá (chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch) 26,55 10 Học Viện Hành Chính và Quản trị công Quản lý văn hoá 23,55 11 Chuyên ngành quản lý di sản văn hoá và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lý văn hoá 23,55 12 Chuyên ngành Văn hoá du lịch thuộc ngành Văn hoá học 23,9 13 Chuyên ngành Văn hoá truyền thông thuộc ngành Văn hoá học 23,9 14 Đại học Trà Vinh Văn hoá học 15 15 Đại học Khánh Hoà Văn hoá học 22 16 Đại học Tiền Giang Văn hoá học 15