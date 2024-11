'Thí điểm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận phải đạt 5 điều kiện'

Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đỗ Đức Duy cho biết bản chất của dự thảo nghị quyết là bổ sung một phương thức tiếp cận đất đai trong thực hiện các dự án nhà ở thương mại. Trước đây, với Luật Đất đai 2003 và Luật Nhà ở 2005, việc thực hiện dự án nhà ở thương mại theo hai cơ chế dịch chuyển quyền sử dụng đất là bắt buộc và tự nguyện.

Bộ trưởng cho biết theo pháp luật về đô thị hiện nay, quy mô dự án thường từ 20 ha trở lên, còn các trường hợp quy mô diện tích nhỏ hơn và không bảo đảm yếu tố đô thị đồng bộ thì Nhà nước không thực hiện thu hồi đất.

Bộ trưởng TN&MT Đỗ Đức Duy phát biểu sáng 21/11. Ảnh: Quốc hội.

Bộ trưởng nêu về vướng mắc xảy ra tại các địa phương, nhất là địa phương nhỏ, thị trường bất động sản không lớn, không có nhiều dự án đô thị lớn hơn 20 ha.

Vì vậy, mục đích ban hành nghị quyết này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xảy ra với các địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh nhỏ, thị trường bất động sản quy mô không lớn, không có nhiều dự án quy mô khu đô thị 20 ha trở lên. Các dự án còn lại không có phương thức tiếp cận đất đai nên không thể thực hiện được.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh cần thực hiện trên phạm vi cả nước để bảo đảm công bằng, khắc phục cơ chế xin - cho.

Về điều kiện thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết dự thảo Nghị quyết đã quy định rất cụ thể là các dự án phải có 5 điều kiện: Phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phù hợp với chương trình phát triển nhà ở; khu đất thực hiện dự án phải nằm trong danh mục được HĐND cấp tỉnh cho phép thực hiện…

Với diện tích đất quốc phòng, an ninh phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Các dự án đủ điều kiện sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất đối với các loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở…

Về vấn đề đảm bảo an ninh lương thực, duy trì ổn định 3,5 triệu ha đất lúa, bảo đảm độ che phủ rừng bình quân cả nước 42%, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng vấn đề này đã được thực hiện và được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh, rồi quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Khi lập quy hoạch, phải xác định bao nhiêu đất nông nghiệp được chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, bao nhiêu diện tích đất ở được thực hiện trong kỳ quy hoạch để vẫn phải bảo đảm duy trì ổn định diện tích đất trồng lúa là 3,5 triệu ha và duy trì ổn định độ che phủ rừng 42%.

Liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng TN&MT cho biết trong dự thảo thiết kế theo hướng đã quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh, phù hợp với quy hoạch để phát triển nhà ở mà chưa bàn giao cho địa phương thì ưu tiên giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện các dự án nhà ở thương mại để bán cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng đây là quy định được thiết kế nhằm tạo điều kiện nhanh chóng đưa các diện tích đất quốc phòng, đất an ninh chuyển thành đất ở theo đúng quy hoạch, tạo điều kiện giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Nghị quyết thiết kế theo hướng giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Khi lựa chọn được chủ đầu tư rồi thì chủ đầu tư sẽ phải thực hiện tất cả quy trình, thủ tục, điều kiện tương tự các dự án khác.