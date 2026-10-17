Theo dấu nhịp cầu đi bộ từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng

Ngày 18/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn rời xưởng Đại Dũng, theo hành trình đường thủy khoảng 124 km về Bến Bạch Đằng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công ngày 30/4/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Cầu đi bộ dài khoảng 720m, nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Nhịp chính của cầu là khung vòm thép, được gia công và lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng (cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM). Theo kế hoạch, ngày 18/10 đoàn lai dắt rời cảng Đông Xuyên, đi khoảng 124 km đường thủy qua vịnh Gành Rái, sông Dinh, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Nhà Bè rồi vào sông Sài Gòn. Hành trình lai dắt dự kiến về khu vực neo đậu phía Thủ Thiêm vào chiều 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long ngày 21/10.

Rạng sáng 16/10, sau một đêm thi công, nhịp chính cùng hệ khung đỡ, tổng nặng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng. Hoạt động tại cầu cảng tập trung vào những phần việc sau hạ thủy. Đội ngũ kỹ thuật rà soát hệ khung đỡ, các điểm tựa và liên kết cố định trên boong, chuẩn bị để sà lan cùng tổ hợp kết cấu bước vào đợt kiểm tra điều kiện vận chuyển ngày 17/10.

Kiểm tra điều kiện an toàn trước chuyến lai dắt

Ngày 17/10, đại diện cơ quan hàng hải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra sà lan tại cảng thuộc xưởng Đại Dũng. Nội dung tập trung vào các thông số kỹ thuật, độ ổn định của phương tiện khi chở tổ hợp kết cấu cầu và điều kiện an toàn trước khi vận chuyển.

Cùng với việc kiểm tra phương tiện, công tác chuẩn bị còn gắn với phương án tổ chức hành trình. Tốc độ di chuyển, số lượng và công suất tàu lai, tuyến đường cùng giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải là những yếu tố được tính toán kỹ càng khi đưa tổ hợp qua các tuyến sông có hoạt động giao thông thủy.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép di chuyển cho đoàn phương tiện, trước chuyến khởi hành dự kiến vào sáng 18/10.

Từ xưởng chế tạo đến mặt boong sà lan

Trước giờ khởi hành, nhịp chính cầu đi bộ nằm trên hệ khung nâng đỡ của sà lan tại xưởng Đại Dũng. Những thanh thép uốn cong mở dần về 2 phía, tạo nên hình dáng lá dừa nước trên mặt boong. Bên dưới là hệ khung phục vụ việc nâng đỡ và vận chuyển kết cấu về công trường.

Để có mặt trên sà lan, tổ hợp đã trải qua công đoạn chuyển từ cầu cảng xuống phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Dàn xe tự hành đa trục đưa kết cấu di chuyển từng bước, kết hợp việc theo dõi cao độ và trạng thái cân bằng của sà lan trong quá trình nhận tải.

Phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn, hệ khung thép nâng đỡ khoảng 2.000 tấn, tổng tổ hợp khoảng 3.400 tấn. Sau hạ thủy, các vị trí gối đỡ, liên kết và hệ thống cố định tiếp tục được kiểm tra trước chuyến đi.

Từ quá trình gia công, lắp dựng tại nhà máy đến lúc nằm trên mặt boong, nhịp chính đã đi qua nhiều bước chuẩn bị. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, phần vòm thép đang dần hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc trưng của cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.