Thêm một anh trai bị loại ở Ca sĩ mặt nạ

Bò sữa Achu đã phải dừng cuộc chơi ở vị trí thứ 5 bảng C của Ca sĩ mặt nạ 2026. Đúng như dự đoán của khán giả trước đó, ca sĩ đằng sau lớp mascot này là CONGB.

Sau Negav và Quân A.P, thêm một anh trai bước ra từ Anh trai "say hi" bị loại ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mới nhất lên sóng tối 7/11, Bò Sữa Achu chính thức tháo mặt nạ và giọng ca đằng sau mascot này chính là CONGB. Với chất giọng, phong cách thể hiện dễ đoán, các ca sĩ bước ra từ Anh trai "say hi" đang gặp bất lợi ở Ca sĩ mặt nạ năm nay.

Sau các tiết mục của vòng 2 bảng C, kết quả bình chọn được công bố. Lion Vui Tươi đứng đầu với 22,86%, tiếp theo là Cao Bồi Lang và Khỉ Xù Mì cùng đạt 20,95%. Bò Sữa Achu nhận 18,10%, trong khi Heo má hồng có 17,14%.

Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc được xác định dựa trên tổng tỷ lệ bình chọn của cả vòng 1 và vòng 2. Theo đó, Khỉ Xù Mì vươn lên dẫn đầu bảng C với 23,81%. Lion Vui Tươi xếp thứ hai với 21,43%, Heo Má Hồng đứng thứ 3 đạt 19,05%. Cao Bồi Lang giữ vị trí thứ 4 với 18,09%.

CONGB bị loại ở Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: BTC.

Bò Sữa Achu có tổng tỷ lệ bình chọn 17,62%, đứng cuối bảng và phải dừng hành trình. Việc CONGB lộ diện khép lại chặng thi của nam nghệ sĩ tại chương trình.

Từ vòng đầu tiên, giọng CONGB với mascot Bò Sữa Achu đã rất dễ đoán. Trong vòng 2, nam nghệ sĩ liên tục tìm cách đánh lạc hướng ban cố vấn nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn chất giọng đặc trưng. Cả 4 cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều dự đoán chính xác người đứng sau mascot.

Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, CONGB cho biết anh muốn giới thiệu những khía cạnh chưa có nhiều cơ hội thể hiện trước công chúng. Việc trình diễn sau lớp mặt nạ cũng giúp nam nghệ sĩ thoải mái hóa thân thành một nhân vật khác, thử nghiệm những cách xử lý ca khúc mới mẻ hơn.

Đây còn là dịp để CONGB trở lại với chất giọng thật từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Các cố vấn bày tỏ tiếc nuối khi anh chưa lựa chọn một ca khúc mang màu sắc học thuật hoặc opera, bởi đây là hướng thể hiện được đánh giá phù hợp với nền tảng thanh nhạc của nam nghệ sĩ.

Trong lần xuất hiện cuối cùng trên sân khấu Ca sĩ mặt nạ, CONGB lựa chọn ca khúc Còn thương nhưng không còn yêu. Mascot mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc với chất giọng nội lực. So với các vòng thi trước đó, ca sĩ tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những nốt cao.

Ẩn sau lớp hóa trang, nghệ sĩ vẫn truyền tải được câu chuyện tình buồn qua cách xử lý nhiều cảm xúc. Có những khoảnh khắc Bò Sữa Achu nhập tâm đến mức gần như không đứng vững. Mascot cũng chủ động phô diễn những nốt cao cùng kỹ thuật giọng gió, tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Trấn Thành nhận xét Bò sữa Achu có chất giọng đặc trưng, khó nhầm lẫn. Trong khi đó, Bích Phương dành lời khen cho sự nghiêm túc và cảm xúc của người thể hiện: "Tuy Bò có giọng hát dễ nhận ra, nhưng đây là một người rất cố gắng, hát thật lòng, nhiều cảm xúc".

Chất giọng này cũng khiến các cố vấn sớm thu hẹp danh sách dự đoán. Những người xuất hiện trong chương trình dường như đã nhận ra danh tính thật của mascot. Ngay cả Khỉ Xù Mì ở hậu trường cũng đoán Bò Sữa Achu là người quen của Vương Bình.