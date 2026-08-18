Thêm doanh nghiệp chăn ga gối đệm lên sàn chứng khoán

Sáng 18/8, 33 triệu cổ phiếu V68 của Tuấn Anh Group đã chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM, đánh dấu cổ phiếu thứ 22 lên sàn trong năm nay.

Tuấn Anh Group là doanh nghiệp sản xuất chăn ga gối đệm tiếp theo giao dịch trên thị trường chứng khoán sau Everpia, May Sông Hồng... Ảnh: V68.

Sáng 18/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh - Tuấn Anh Group (UPCoM: V68). Đại diện HNX cho biết đây là cổ phiếu thứ 22 giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước từ đầu năm đến nay.

Theo quyết định của HNX, 33 triệu cổ phiếu V68 được giao dịch trong phiên đầu tiên với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu là 40%.

Ngay khi chào sàn, cổ phiếu V68 đã tăng kịch biên độ 40%, hiện tạm dừng ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 600.000 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch gần 11 tỷ đồng . Hiện tại, các nhà đầu tư còn đặt lệnh dư mua giá trần 14.300 cổ phiếu V68.

Tại mức giá hiện tại, định giá của nhà sản xuất chăn ga gối đệm này vào khoảng 600 tỷ đồng .

Tuấn Anh Group thành lập năm 2002 với mô hình công ty TNHH vốn điều lệ 3,6 tỷ đồng , sau nhiều lần điều chỉnh, hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp đã nâng lên 330 tỷ đồng . Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, gia công chăn, ga, gối, đệm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Tuấn Anh Group. Ảnh: V68.

Theo bản công bố thông tin về doanh nghiệp, cổ đông lớn nhất của Tuấn Anh Group hiện tại là ông Nguyễn Tuấn Anh với tỷ lệ sở hữu lên tới 74,17%, ông Tuấn Anh đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp này không còn cổ đông lớn nắm trên 5% vốn cũng như không có cổ đông nước ngoài.

Tuấn Anh Group hiện sở hữu tổ hợp nhà máy rộng hơn 9,6 ha tại TP Hải Phòng, công suất sản phẩm dệt may tối đa đạt 3 triệu chiếc/năm, và công suất đệm là 1,5 triệu chiếc/năm. Doanh nghiệp cho biết có hơn 2.000 đại lý, nhà phân phối trên cả nước. Ngoài phân phối, gia công trong nước, công ty cũng đã xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 mới công bố, Tuấn Anh Group ghi nhận hơn 272 tỷ đồng doanh thu thuần nửa đầu năm nay, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, biên lãi gộp đạt gần 14%. Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 5 tỷ đồng , gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Trong năm 2025 liền trước, nhà sản xuất chăn ga gối đệm này cũng ghi nhận 520 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 4,3 tỷ đồng .

Năm 2026, Tuấn Anh Group đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 720 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10 tỷ, tăng lần lượt 38% và 132% so với năm liền trước. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành gần 38% kế hoạch doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Tuấn Anh Group đạt 839 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn giá trị tài sản tập trung ở tài sản cố định với 295 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 204 tỷ đồng , chiếm 24%; và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 182 tỷ đồng , chiếm 22%...

Trên thị trường chứng khoán, ngoài Tuấn Anh Group, hiện cũng có một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, gia công chăn ga gối đệm niêm yết, giao dịch cổ phiếu như CTCP Everpia (HoSE: EVE), chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng Everon; hay CTCP May Sông Hồng, chủ thương hiệu chăn ga gối đệm nổi tiếng cùng tên.

Ngoài ra, một số chuỗi bán lẻ lớn như Vua Nệm cũng từng có kế hoạch đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán.