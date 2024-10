Thêm cầu thủ Manchester United dính chấn thương

ESPN cho biết Manchester United sẽ không có sự phục vụ của Maguire trong suốt tháng 10. Trên tài khoản Instagram cá nhân, tuyển thủ người Anh thông báo rằng mình sẽ nghỉ thi đấu một vài tuần và hứa trở lại mạnh mẽ.

Sự vắng mặt của Maguire là tổn thất lớn cho hàng phòng ngự MU. Giữa tuần trước, trung vệ này ghi bàn quan trọng giúp "Quỷ đỏ" cầm hòa 3-3 trước FC Porto tại Europa League.

Ngoài Maguire, danh sách chấn thương ở MU đã khá dài, bao gồm những trường hợp của Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount, Leny Yoro, Alejandro Garnacho, Noussair Mazraoui và Kobbie Mainoo. Đội hình của "Quỷ đỏ" trở nên rất mỏng manh trong bối cảnh CLB cần cải thiện phong độ để thoát khỏi vị trí nửa dưới bảng xếp hạng.

Mùa 2024/25, Maguire ra sân tổng cộng 9 trận trên mọi đấu trường cho Manchester United, trong đó có 6 lần đá chính, ghi được 1 bàn thắng. Mất Maguire, trong tay HLV Ten Hag vẫn còn 4 lựa chọn khả dĩ cho vị trí trung vệ là De Ligt, Lisandro Martinez, Jonny Evans và Victor Lindelof.

Sau khi kết thúc FIFA Days tháng 10, Manchester United sẽ có 2 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gặp Brentford và West Ham. Ở Europa League, "Quỷ đỏ" có chuyến làm khách trên sân Fenerbahce của HLV Jose Mourinho. Đây sẽ là những thử thách không hề dễ dàng với MU, đặc biệt khi họ đang thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng.

