Thêm 3 lãnh đạo NCB đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Ngân hàng NCB công bố nghị quyết HĐQT thông qua danh sách dự kiến nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức.

Đặc biệt, trong đợt chào bán lần này, 2 thành viên HĐQT trở thành cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thế Bằng - thành viên HĐQT, tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu NCB. Đồng thời, có thêm 3 lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng cũng đăng ký tham gia góp vốn là bà Hoàng Thu Trang - Phó chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Hiền - Phó trưởng BKS và ông Nguyễn Việt Sơn - thành viên BKS NCB.

Việc có thêm lãnh đạo cấp cao tham gia góp vốn thể hiện quyết tâm đồng hành và cam kết cống hiến lâu dài của đội ngũ lãnh đạo NCB cho sự phát triển của ngân hàng. Điều này tiếp tục nâng cao niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng vào chiến lược phát triển và hành động trong giai đoạn mới của NCB. Nhất là khi lãnh đạo của ngân hàng trực tiếp gắn lợi ích, tầm nhìn cá nhân song hành sự phát triển dài hạn của ngân hàng và trọng trách quản lý điều hành ở cấp cao nhất.

NCB tiếp tục tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng .

Cũng theo danh sách nhà đầu tư đăng ký lần này, hàng loạt cổ đông hiện hữu tiếp tục muốn mua thêm cổ phiếu NVB của NCB, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển của ngân hàng. Điều này đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh NCB đã hoàn tất quá trình tái thiết toàn diện và bước sang “chương mới” bứt phá.

Trước đó, NCB được Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng . Theo phương án trình Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông, NCB sẽ phát hành và chào bán 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu đã đăng ký, NCB tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên 29.280 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Việc tăng vốn nhanh giúp NCB củng cố nguồn lực để thực hiện mục tiêu.

Đây là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022-2026) của ngân hàng. Đại diện NCB cho biết việc tăng vốn nhanh là yếu tố quan trọng giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả và thực hiện mục tiêu tham vọng đã đề ra. Hiện, NCB là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn điều lệ trong vòng 5 năm qua, cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ cao của cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

NCB đang bước vào giai đoạn bứt tốc sau gần 5 năm tái cơ cấu. Từ quý I/2026, ngân hàng ghi nhận “trái ngọt” khi nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành đến 90% kế hoạch năm đã đặt ra.

Cụ thể, tính đến 31/3, NCB ghi nhận tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng , tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng .

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng mức tăng trưởng 43%. Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng. Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng phát triển bền vững.