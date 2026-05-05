NCB tài trợ vốn cho dự án trọng điểm mừng 51 năm thống nhất đất nước

NCB tham gia tài trợ vốn cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM, qua đó khẳng định năng lực tài chính và vai trò đồng hành quá trình chuyển mình của đô thị.

Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất, TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt dự án hạ tầng lớn đồng loạt khởi công dịp 30/4 và 1/5. Đây được xem là cú hích quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao vị thế đô thị đầu tàu, hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại trong khu vực.

Đáng chú ý, các công trình mang ý nghĩa chiến lược có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân hàng đầu. Việc huy động nguồn lực xã hội cho các dự án quy mô lớn cho thấy niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Tổng giám đốc NCB Tạ Kiều Hưng tham dự nghi thức bấm nút khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM.

Góp phần vào công cuộc phát triển chung, đặc biệt trong các dự án trọng điểm mang ý nghĩa lịch sử, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tham gia với vai trò tài trợ nguồn lực tài chính quan trọng. Theo đó, NCB là đơn vị đầu mối thu xếp vốn cho dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và hệ thống cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 147 ha, đồng thời tài trợ vốn cho các nhà thầu thi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và hệ thống cây xanh ven sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng . Giai đoạn 1 là công viên văn hóa được thiết kế theo 9 chương, mô phỏng những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2 là công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 138 ha, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị hai bên bờ sông.

Phối cảnh Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM trong tương lai gần.

Dự án được khởi động bằng lễ khởi công cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM ngày 29/4 và dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2026, sau 120 ngày thi công. Khi hoàn thành, khu vực dọc bờ sông Sài Gòn sẽ hình thành một “hành lang ký ức”, nơi người dân và du khách có thể dạo bước trong không gian lịch sử, hướng về bến cảng năm xưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Không chỉ là công trình văn hóa - di sản, dự án còn mở ra trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần định hình diện mạo đô thị mới cho thành phố.

Trong khi đó, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đánh dấu lần đầu thành phố xây dựng trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn. Dự án triển khai trên diện tích gần 47 ha trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng , được quy hoạch theo triết lý của dân, do dân và vì dân, với 3 phân khu không gian đồng tâm phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng.

NCB tài trợ vốn cho các nhà thầu xây dựng, thi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của TP.HCM tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB - cho biết việc được lựa chọn tham gia thu xếp và tài trợ vốn cho hai dự án trọng điểm không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn chuyển mình của đất nước.

“Đây cũng là cơ hội để NCB khẳng định năng lực sau 5 năm tái thiết toàn diện, sẵn sàng nguồn lực để đồng hành cùng nền kinh tế. Đồng thời, thể hiện triết lý hoạt động của chúng tôi, đó là sự phát triển của ngân hàng luôn gắn với sự phát triển của doanh nghiệp, đối tác và quốc gia”, ông Hưng chia sẻ.

Trước đó, NCB gây chú ý khi ra mắt dòng thẻ tín dụng NCB Tự Hào vào dịp 30/4, khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm tài chính gắn với tinh thần tự hào dân tộc. Ngân hàng cũng đồng hành ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai nhân dịp Quốc khánh 2025, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.

Về năng lực tài chính, NCB thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ tăng vốn nhanh với 3 đợt tăng vốn trong giai đoạn 2022-2025. Năm 2026, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng , tạo nền tảng mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

Hiện NCB triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời cung cấp vốn cho khoảng 70 dự án lớn trên cả nước. Ngân hàng cũng xây dựng hệ sinh thái đối tác vững chắc với hơn 40 tổng thầu xây dựng quy mô lớn, trong đó có 5 đơn vị thuộc top 10 nhà thầu VNR500 và nhiều công ty chứng khoán hàng đầu, phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, công nghệ, hàng không.