The TEN - biểu tượng tiên phong sống thượng lưu tại TP.HCM

The TEN, dự án căn hộ thượng lưu do Becamex Tokyu phát triển, đang thu hút sự chú ý sau cột mốc hợp nhất giữa TP.HCM và Bình Dương.

Với 300 căn hộ giới hạn, vị trí chiến lược, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, The TEN được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong xu hướng phát triển đô thị trung tâm, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững trên trục đô thị kết nối TP.HCM - Bình Dương.

Định hình đô thị bền vững theo triết lý Nhật Bản

Tokyu - tập đoàn phát triển đô thị hàng đầu Nhật Bản - đã tạo nên dấu ấn hơn 100 năm với triết lý “không chỉ xây nhà, mà kiến tạo cộng đồng đáng sống”. Tại Nhật Bản, mô hình TOD (đô thị gắn kết giao thông công cộng) do tập đoàn này tiên phong với khu đô thị Tama Den-en Toshi nổi tiếng, đã trở thành chuẩn mực cho các khu đô thị hiện đại, xanh sạch và bền vững.

Triết lý này được Becamex Tokyu - liên doanh giữa tập đoàn Tokyu và Công ty Becamex IDC - mang đến Việt Nam từ năm 2012. Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, doanh nghiệp kiên định với định hướng phát triển cộng đồng đáng sống, xem mỗi dự án là một phần của di sản đô thị lâu dài. Suốt hơn 13 năm đồng hành cùng Bình Dương, doanh nghiệp đã phát triển hàng loạt công trình biểu tượng như MIDORI PARK, SORA gardens I & II, The VIEW, The GLORY, cùng hệ thống tiện ích đô thị như xe buýt KAZE thân thiện môi trường, trung tâm thương mại SORA gardens SC và khu ẩm thực Hikari.

Là minh chứng mới cho tầm nhìn dài hạn của Becamex Tokyu, The TEN mang dấu ấn quốc tế và đáp ứng kỳ vọng của cư dân thượng lưu Việt Nam.

Điểm khác biệt của Becamex Tokyu là sự kiên định với tầm nhìn dài hạn, thể hiện qua việc các dự án đều được bàn giao đúng tiến độ, vận hành ổn định và nhận được sự tin tưởng từ cư dân. Uy tín doanh nghiệp còn được củng cố nhờ tính pháp lý minh bạch và cam kết thực hiện đúng như đã công bố. Sự kiện cất nóc The TEN ngày 16/7 là minh chứng rõ nét cho năng lực thi công vượt trội, khẳng định giá trị cốt lõi “lời nói gắn liền hành động” mà Becamex Tokyu theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

The TEN không chỉ là dự án bất động sản cao cấp, mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho dòng sản phẩm T-Class, chuẩn sống thượng lưu được Becamex Tokyu phát triển sau hơn 13 năm am hiểu thị trường địa phương. Dòng sản phẩm này hướng đến giá trị chọn lọc, trải nghiệm cá nhân hóa và không gian sống tối giản nhưng tinh tế, lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản hiện đại kết hợp hài hòa với văn hóa Việt. The TEN cũng được kỳ vọng trở thành cột mốc tiêu biểu, đặt nền móng cho chiến lược phát triển các dự án cao cấp trong thập kỷ tới của Becamex Tokyu.

Cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng

The TEN là dự án căn hộ thượng lưu đầu tiên của Becamex Tokyu sau hơn 13 năm phát triển tại Việt Nam. Sở hữu vị trí chiến lược ngay tại phường Bình Dương sát bên trung tâm hành chính mới của siêu đô thị TP.HCM, dự án nằm ở trung tâm với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, tâm điểm kết nối các tuyến Metro số 1, vành đai 3 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn mang đến tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Giới hạn ở mức 300 căn, The TEN thể hiện chiến lược nguồn cung chọn lọc nhằm bảo toàn giá trị và trải nghiệm sống riêng tư cho cư dân.

Dự án giới hạn 300 căn hộ, diện tích trung bình 110 m2, trần cao 3,5 m, thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, tích hợp công nghệ nhà thông minh. The TEN gây ấn tượng với những tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam nhằm cung cấp chất lượng sống cao nhất cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Trải nghiệm không gian penthouse chuẩn nghỉ dưỡng tại The TEN.

Sự kết hợp giữa di sản Tokyu và thực tiễn phát triển tại Việt Nam đã tạo nên một chuẩn mực sống mới, đáp ứng nhu cầu của cư dân thượng lưu. Tiện ích của The TEN cũng được đánh giá độc đáo, với nhiều hạng mục như: Hồ tắm nóng Onsen chuẩn Nhật, hồ bơi tràn, phòng golf giả lập, vườn cộng đồng, quảng trường sự kiện... Tất cả được kiến tạo nhằm mang đến không gian nghỉ dưỡng cao cấp ngay trong nội khu.

Giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang ngày càng ít, The TEN do Becamex Tokyu phát triển không chỉ xác lập chuẩn mực sống mới cho giới thượng lưu, mà còn góp phần định hình phong cách sống bền vững trong kỷ nguyên đô thị hóa chất lượng cao. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu một tài sản khác biệt, mang dấu ấn chiến lược dài hạn của chủ đầu tư Nhật Bản sau hơn một thập kỷ gắn bó và kiến tạo tại Việt Nam.