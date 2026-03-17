The Spotlight Collection ở Aria Bay - căn hộ độc bản bên vịnh di sản

Bộ sưu tập The Spotlight Collection ở Aria Bay sở hữu trục tầm nhìn đa tầng sống động, cùng hệ tiện ích "hàng ghế đầu" tại Marina Bayfront District.

Bộ sưu tập quỹ căn hộ The Spotlight Collection là mảnh ghép hoàn thiện phong cách sống "Everyday front row living" tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, với những đặc quyền bên vịnh di sản dành riêng cho cộng đồng thời thượng.

Trục tầm nhìn độc bản

Tên gọi The Spotlight Collection được chủ đầu tư BIM Land lấy cảm hứng từ thời khắc rực rỡ nhất trên sân khấu, khi màn trình diễn bắt đầu, mọi sự chú ý cùng hội tụ về tâm điểm. Tại Aria Bay, "tâm điểm" ấy là sự giao thoa giữa tuyệt tác thiên nhiên, nhịp sống ven biển giàu trải nghiệm và sự gắn kết của cộng đồng tiên phong.

The Spotlight Collection sở hữu tầm nhìn ngắm trọn hoàng hôn vịnh di sản.

Dưới bàn tay của kiến trúc sư từ Aedas (Anh), thiết kế của Aria Bay gây ấn tượng như những phím đàn piano vươn cao trước biển, giúp 100% căn hộ thừa hưởng khung cảnh panorama (toàn cảnh) khoáng đạt. Trong đó, The Spotlight Collection với cao độ vượt trội cùng trục tầm nhìn hướng tây - bắc đặc trưng lại khai mở tầm nhìn bao quát toàn cảnh tọa độ giải trí thời thượng bên vịnh di sản.

The Spotlight Collection là bộ sưu tập quỹ căn số lượng giới hạn, sở hữu cao độ ấn tượng cùng trục tầm nhìn hiếm có tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay.

Ở bất cứ thời khắc nào trong ngày, chủ sở hữu có thể chiêm ngưỡng đa lớp cảnh quan sống động thuộc "quận thời thượng" Marina Bayfront District: Từ mảng xanh thư thái trên tầm cao tại Aria Bay, đến tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế gồm Sailing Beach Club, Soul Boutique Hotel và Marina Beach.

Mỗi tầm nhìn đa sắc bắt trọn nhịp sống ven biển quốc tế trên nền thiên nhiên di sản.

Đặc biệt, The Spotlight Collection chính là những tọa độ đẹp nhất để ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn vịnh di sản - trải nghiệm độc bản mà không phải căn hộ ven biển nào cũng sở hữu. Khi đêm về, tầm nhìn ấy chuyển mình thăng hoa, biến mỗi ban công trở thành "khán đài" riêng tư để cư dân thưởng lãm màn trình diễn ánh sáng và nhạc nước từ cầu cảnh quan nghệ thuật.

Khi tầm nhìn định hình vị thế kiêu hãnh, bộ sưu tập không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của chủ sở hữu, mà còn tiên phong thiết lập chuẩn mực mới. Đó là nơi mỗi khoảnh khắc đại diện cho đặc quyền sống bên miền di sản.

Tận hưởng hệ tiện ích "hàng ghế đầu"

Cộng hưởng trọn vẹn hệ giá trị cốt lõi của Aria Bay cùng lợi thế khác biệt, The Spotlight Collection trở thành mảnh ghép hoàn thiện tinh thần "Everyday front row living" tại tâm điểm Marina Bayfront District.

Khởi đầu ngày mới trên từng cao độ khoáng đạt của tòa tháp Aria Bay, vị thế "hàng ghế đầu" được khắc họa qua hơn 100 tiện ích nội khu đẳng cấp: 12 hồ bơi hướng vịnh, CLB thể thao 5 sao Elite Fitness, khu xông hơi Jjimjilbang, vườn BBQ, vườn thiên văn, nhà hàng và rooftop bar.

Với hệ tiện ích tại "All-in-one District", mọi nhu cầu từ làm việc, giải trí đến kết nối đa thế hệ được khơi mở trong hành trình trải nghiệm liền mạch.

Khi hoàng hôn buông xuống, cư dân có thể tìm thấy nguồn cảm hứng tự do và phóng khoáng trên bãi biển trải dài 1,2 km, với âm nhạc DJ lôi cuốn và nghệ thuật múa lửa đặc trưng tại Sailing Beach Club. Bên cạnh đó, cư dân được trải nghiệm bể bơi cùng sân thể thao ngoài trời và nhà hàng vận hành bởi Sailing Club Leisure Group.

Cùng với đó, những trải nghiệm mua sắm quốc tế được quy hoạch thành dòng chảy thương mại bất tận với sự quy tụ của thương hiệu cao cấp và cá tính. Đó là lời kết ấn tượng cho ngày sống trọn vẹn cùng tinh thần "Everyday front row living".

Lựa chọn của cộng đồng tinh tuyển

Theo chủ đầu tư BIM Land, điểm nhấn tiện ích tại Marina Bayfront District được phát triển đồng bộ để đi vào vận hành cùng thời điểm với tòa tháp Aria Bay. Với tầm nhìn và khả năng kết nối đến các tâm điểm giải trí, The Spotlight Collection sở hữu tiềm năng khai thác lưu trú ấn tượng, thu hút nhóm khách du lịch xa xỉ trong nước và quốc tế.

Chiến lược phát triển này đồng điệu với các bộ sưu tập giới hạn như The Sands Collection tại Marina Bay Sands (Singapore) hay dòng bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với thương hiệu Nikki Beach tại Dubai và châu Âu.

The Spotlight Collection là lựa chọn tinh tuyển dành cho chủ nhân thấu hiểu giá trị của đặc quyền "hàng ghế đầu" trước vịnh di sản.

Không chỉ là căn hộ có tầm nhìn đẹp hay tiềm năng khai thác bền vững, The Spotlight Collection ở Aria Bay còn là lời khẳng định về biểu tượng sống xứng tầm. Tại đây, gu thẩm mỹ tinh tế và vị thế của cộng đồng ưu tú được tôn vinh, tạo nên bộ sưu tập phong cách sống độc bản bên vịnh di sản.