Thế hệ trẻ mang sức sống, tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung

Sáng 20/3, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc qua các thời kỳ.

Tại Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2024), hai bên tuyên bố năm 2025 là “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”. Hai bên cùng tổ chức chuỗi hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phát biểu tại gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi nghe nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và sinh viên hai nước chia sẻ, cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập, làm việc tại Trung Quốc, Việt Nam; đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng về tương lai tươi sáng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng "núi sông liền một dải", có truyền thống hữu nghị lâu đời, được cả hai dân tộc đúc kết rất tinh tế, sâu sắc như "láng giềng lâu năm trở thành người thân" hay "láng giềng tốt chính là báu vật", "láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau".

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng, hai nước luôn dành cho nhau sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, hiệu quả, chí tình, chí nghĩa.

"Các đồng chí Trung Quốc đã tiếp nhận nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu và tạo những điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất, điển hình là các trường học Việt Nam tại Nam Ninh và Quế Lâm (Quảng Tây).

Chính từ môi trường thuận lợi đó, nhiều thế hệ trí thức Việt Nam đã trưởng thành, không ít người trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, các tướng lĩnh quân đội và công an, văn nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam và tình hữu nghị giữa hai đất nước", Tổng Bí thư cho biết.

75 năm qua, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng một nhận thức chung không thay đổi là sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước là nguyện vọng thiết tha, lợi ích cơ bản của hai dân tộc.

Việt Nam khẳng định, trước sau như một coi trọng và ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Trung Quốc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Điểm lại những bước phát triển trong quan hệ hai nước, Tổng Bí thư chia sẻ, để quan hệ Việt - Trung phát triển toàn diện, thực chất như ngày nay, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị, mang đến sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư dẫn lại thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".

Trung Quốc cũng có câu nói rất hay: "Quan hệ giữa các quốc gia dựa vào sự thân thiết của người dân, sự thân thiết của người dân ở trái tim cùng nhịp đập".

"Thực tế cho thấy, tình cảm của nhân dân hai nước được khơi nguồn và được duy trì cũng chính là từ thế hệ trẻ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hiện nay, số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục với gần 24.000 sinh viên (gấp đôi giai đoạn 5 năm trước) và hơn 2.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động giao lưu thanh niên được tổ chức thường xuyên. Sinh viên, thanh niên hai nước với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết đang phát huy tốt vai trò "sứ giả văn hoá trẻ", là những nhịp cầu nối liền tình hữu nghị hai nước.

Tổng Bí thư cho biết, thế giới bước vào giai đoạn mới, quan hệ hợp tác hai nước đang có những bước phát triển tích cực và toàn diện.

Đối với Việt Nam, đây là giai đoạn khởi điểm đặc biệt quan trọng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trung Quốc bước vào thời đại mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng vững chắc xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai.

Tổng Bí thư cho rằng, việc không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" bước vào kỷ nguyên phát triển mới càng quan trọng.

Đây là trách nhiệm vinh quang, đòi hỏi quyết tâm và thiện chí từ cả hai bên, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò nòng cốt.

Tổng Bí thư cho rằng, thế hệ trẻ hai nước cần nâng cao nhận thức sâu sắc về bề dày lịch sử, ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước. Thanh niên hai nước có vinh dự và trách nhiệm tiếp nối, đưa quan hệ giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Thanh niên hai nước cần nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư đề nghị lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tranh thủ cơ hội học tập, nghiên cứu quý báu ở Trung Quốc để tiếp thu tinh hoa, văn minh Trung Hoa và những thành tựu, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến của nước bạn.

Việt Nam hoan nghênh ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển.

Các cơ quan giáo dục, đào tạo hai nước cùng thúc đẩy việc thực hiện tốt các thỏa thuận, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác về văn hóa, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hai nước đẩy mạnh triển khai chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên thiết thực, hiệu quả, nhất là trong "Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025".

Các cơ quan ngoại giao và đoàn thể hữu nghị, tổ chức thanh niên hai nước cùng nhau nghiên cứu sử dụng, khai thác tốt các địa danh, di tích "đỏ" ở cả Việt Nam và Trung Quốc...

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam ông Hà Vĩ khẳng định, quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua hoạt động trao đổi, hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các địa phương và tổ chức nhân dân hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh được củng cố và mở rộng với các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt; hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tăng mạnh...

Đại sứ mong muốn thế hệ trẻ hai nước là lực lượng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, thực sự hiệu quả, bền vững lâu dài, để cây non hữu nghị Trung - Việt trở thành rừng hữu nghị tươi tốt.

