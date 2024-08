'Thế hệ khó chiều' định nghĩa lại thị trường xa xỉ

Gen Z, dự đoán sẽ là thế hệ đông đảo và giàu có nhất, đang thách thức các thương hiệu xa xỉ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Gen Z và Millennials được dự đoán sẽ thống lĩnh thị trường hàng hiệu trong tương lai gần. Ảnh minh họa: @taetaetots.

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng hàng hiệu đang thay đổi chóng mặt, buộc các thương hiệu phải nhanh chóng thích nghi.

Báo cáo của Bain & Company năm 2024 chỉ ra Gen Z (sinh năm 1997-2012) sẽ chiếm gần 1/3 doanh số mua hàng xa xỉ vào năm 2030, trong khi Millennials (sinh năm 1981-1996) sẽ chiếm hơn một nửa.

Đặc biệt, Gen Z được dự đoán sẽ trở thành thế hệ lớn nhất và giàu có nhất, hứa hẹn thúc đẩy doanh số bán hàng xa xỉ trên các ngành bán lẻ, du lịch và công nghệ, theo nhận định của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Mỹ Piper Sandler.

"Gen Z đang bước vào tuổi trưởng thành và nhanh chóng trở thành nhóm khách hàng mới nổi bật nhất trên thị trường xa xỉ. Dù sức mua của họ hiện chưa thể so sánh với các thế hệ trước, nhưng tiềm năng tăng trưởng là rất lớn", nhà nghiên cứu Gen Z Jason Dorsey, tác giả cuốn Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business, nhận định.

Ông cho rằng các thương hiệu cần chủ động kết nối với Gen Z ngay từ bây giờ để nắm bắt cơ hội phát triển cùng thế hệ này trong tương lai, Yahoo Finance đưa tin.

Những khách hàng khó chiều

Sự chuyển dịch trong nhóm khách hàng mục tiêu của thị trường xa xỉ đang đặt ra những thử thách mới cho các thương hiệu.

Nghiên cứu của Claire Tassin, chuyên gia phân tích thị trường bán lẻ và thương mại điện tử tại Morning Consult, trên 2.203 người Mỹ trưởng thành chỉ ra rằng người tiêu dùng xa xỉ ngày nay là những "người mua sắm khó nắm bắt" luôn tìm kiếm những sản phẩm tinh xảo, trải nghiệm du lịch tuyệt vời và ẩm thực độc đáo.

Gen Z được dự đoán sẽ là thế hệ đông đảo và giàu có nhất, hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho ngành hàng xa xỉ trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Jeffrey Greenberg/UCG/Universal.

Khảo sát cũng cho biết chất lượng là yếu tố then chốt khi mua sắm hàng hiệu.

Theo Tassin "người tiêu dùng không phải lúc nào cũng cho rằng hàng xa xỉ đáng giá, nhưng một khi họ thấy xứng đáng, chất lượng chính là điều làm nên sự khác biệt".

Bà cũng bày tỏ lo ngại về những thương hiệu chỉ dựa vào danh tiếng, đặc biệt là khi Gen Z không có xu hướng trung thành với thương hiệu như các thế hệ trước.

Jason Dorsey cho biết thế hệ này có thể trung thành với những thương hiệu mà họ cảm thấy đồng điệu, nhưng sẵn sàng từ bỏ những cái tên khác, đặc biệt là khi chạy theo xu hướng.

Nghiên cứu của McKinsey cho thấy hơn 50% Gen Z ở Mỹ và Anh sẵn sàng đổi thương hiệu yêu thích nếu tìm được sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn hoặc chất lượng tốt hơn.

"Có thể thấy lòng trung thành của Gen Z thể hiện rõ qua sự gắn bó với Lululemon hay TikTok, nhưng cũng thấy sự thay đổi chóng mặt khi những cái tên mới nổi lên rồi nhanh chóng bị lãng quên", Dorsey chia sẻ

Bài toán khó của thương hiệu xa xỉ

Giới trẻ ngày càng coi trọng tính chân thực trong trải nghiệm mua sắm cao cấp, song khát khao sở hữu những món đồ xa xỉ vẫn là động lực lớn trên thị trường.

Thế hệ trẻ, những người không thuộc 1% giới siêu giàu, cũng khao khát sở hữu đồ xa xỉ. Làm sao để cân bằng giữa phục vụ nhóm khách hàng truyền thống và nhóm khách hàng mới, đặc biệt là Gen Z, là bài toán nan giải cho các thương hiệu hiện nay, Claire Tassin nhận định.

Vừa bắt kịp xu hướng, vừa giữ được nét cổ điển và bản sắc riêng là thách thức lớn, đặc biệt với các nhà mốt xa xỉ. Ảnh minh họa: @taetaetots.

Theo Bain & Company, tổng chi tiêu cho hàng xa xỉ toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 1,5 nghìn tỷ euro lên 2,5 nghìn tỷ euro vào năm 2030. Do đó, các thương hiệu có lý do để nỗ lực tìm ra lời giải cho bài toán này.

"Các thương hiệu không nên đánh giá thấp Gen Z hay cho rằng họ thiếu hiểu biết vì còn trẻ. Hãy tôn trọng sự đa dạng, tính bao trùm, các nguồn thông tin và mong muốn kết nối của họ", Dorsey nhấn mạnh.