The Global City - điểm hẹn kết nối cảm xúc tại trung tâm TP.HCM

Trong kỷ nguyên trải nghiệm lên ngôi, The Global City trở thành điểm hẹn cảm xúc, nơi cư dân giải trí, gặp gỡ, tận hưởng nghệ thuật và tìm cảm hứng mỗi ngày.

Trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, mô hình “thành phố điểm hẹn” đang trở thành xu hướng tất yếu tại nhiều quốc gia phát triển và dần hiện diện rõ nét tại Việt Nam. Một “điểm hẹn” không đơn thuần là tọa độ trên bản đồ, mà là nơi khiến mọi người muốn quay lại vì mỗi lần ghé thăm đều có điều mới mẻ chờ đón.

Không còn là khái niệm xa vời, “thành phố điểm hẹn” đã và đang định hình tại The Global City - một dự án quy mô 117,4 ha tọa lạc tại tâm điểm siêu đô thị TP.HCM. Không chỉ sở hữu hệ tiện ích đa dạng, nơi đây còn mang chiều sâu cảm xúc, truyền cảm hứng sống mới cho cư dân hiện đại mỗi ngày.

Từ sự kiện văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng...

Ngay trong nửa đầu năm 2025, hành trình kết nối cảm xúc tại “thành phố điểm hẹn” The Global City đã thực sự bùng nổ với loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí với quy mô lớn, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.

Có thể kể đến đêm nhạc “Sketch A Rose” của Hà Anh Tuấn, nơi sân khấu được hóa thành một khu vườn hồng lộng lẫy. Sự kiện thu hút hơn 30.000 khán giả đến thưởng thức âm nhạc, hòa mình vào không gian nghệ thuật đậm chất thơ và cùng kết nối cảm xúc qua những giai điệu ngọt ngào.

Những sự kiện đẳng cấp làm nên chuỗi lễ hội âm nhạc, trải nghiệm và cảm xúc thăng hoa tại The Global City.

Nối liền nhịp sôi động, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” Day 3 và Day 4 tiếp tục tạo nên tiếng vang lớn khi thu hút hơn 150.000 lượt người tham dự và quy tụ 33 nghệ sĩ trình diễn. Sự kiện đã xác lập Guinness Việt Nam với danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”.

Đặc biệt, chặng cuối Encore Day 7, Day 8 vừa qua tại đây càng làm nên dấu ấn khó quên. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả đến thưởng thức nhiều tiết mục bùng nổ trên sân khấu hoàn toàn mới; đồng thời quy tụ khách mời đặc biệt từ “Gia đình HaHa” - chương trình truyền hình thực tế quảng bá văn hóa đặc sắc các vùng đất tại Việt Nam.

Bên cạnh concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” mang đậm dấu ấn nghệ thuật và văn hóa, The Global City tiếp tục khẳng định vị thế khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á với một dấu ấn đặc biệt: Giải đấu Pickleball PPA Châu Á - MB Việt Nam mở rộng 2025. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và là giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra ngay tại khu tổ hợp giải trí - thể thao City Park trong khuôn viên khu đô thị.

Đây là giải đấu quy tụ nhiều vận động quốc tế hàng đầu như AJ Koller, Meghan Dizon, Jonathan Truong, Alix Truong, Jack Wong. The Global City đã thu hút hơn 3.000 lượt khán giả chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao và không khí sôi động bùng nổ của bộ môn pickleball, góp phần nâng cao tinh thần sống khỏe, sống lành mạnh nơi không gian đô thị được quy hoạch bền vững, tiện ích toàn diện.

Giải đấu Pickleball PPA Châu Á - MB Việt Nam mở rộng 2025 vừa diễn ra tại City Park, The Global City.

Thành công của chuỗi sự kiện cho thấy việc kết hợp văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo là tất yếu trong việc kiến tạo không gian sống hiện đại, văn minh và có chiều sâu. The Global City là một trong những khu đô thị biểu tượng tiên phong trong xu hướng phát triển đô thị gắn liền với nghệ thuật, văn hóa, sáng tạo nhằm phục vụ phong cách sống thành thị của cộng đồng cư dân toàn cầu.

Bên cạnh những lễ hội âm nhạc rực rỡ đến các sự kiện cộng đồng đầy ý nghĩa, The Global City cũng từng bước mở rộng định nghĩa “điểm hẹn” với những sự kiện mang tính giáo dục và thể thao như Diễn đàn Vietnam Education Symposium 2025 với chủ đề “Rethinking Education”, hay những sự kiện thể thao và giải đấu cộng đồng uy tín như Marathon Techcombank, BritCham Fun Run, FWD Đường chạy âm nhạc…

The Global City mở rộng định nghĩa “điểm hẹn” với những diễn đàn giáo dục chuẩn quốc tế và các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Từng sự kiện không chỉ để thưởng thức, mà là hành trình khơi dậy cảm xúc và kiến tạo những kỷ niệm đáng nhớ. Như kiến trúc sư Jan Gehl từng viết trong tác phẩm Cities for People: “Một thành phố tốt giống như một bữa tiệc vui, nơi con người muốn nán lại vì họ thấy thích thú”.

Bằng chuỗi sự kiện quy mô và liên tục đổi mới, The Global City đang trở thành “bữa tiệc” như thế, hấp dẫn, sôi động và đầy cảm hứng.

...Đến những nhịp sống sôi động thường nhật

Cảm hứng tại The Global City không chỉ giới hạn trong các sự kiện đặc biệt. Tọa lạc tại vị trí kim cương thuộc phường Bình Trưng (phía đông TP.HCM cũ), The Global City được quy hoạch bài bản theo triết lý “đô thị vị nhân sinh” - đặt con người làm trung tâm của mọi trải nghiệm, trở thành khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế.

Với những tâm hồn yêu nghệ thuật, The Global City dành riêng không gian cho cộng đồng sáng tạo thông qua tuyến phố nghệ thuật Art Ave, khu nhà phố đa công năng SOHO. Các tác phẩm đương đại giao thoa nghệ thuật văn hóa phương Đông và phương Tây tại tuyến phố đã tạo nên một không gian đậm chất sáng tạo, nơi từng góc phố đều có thể trở thành điểm check-in ấn tượng cho giới trẻ.

Phân khu SOHO sôi động thu hút người trẻ đến trải nghiệm.

Song song đó, các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ăn uống như nhà hàng Zumwhere, Kingscross, Trung Nguyên Coffee hay khu thương mại dịch vụ Wiyo Complex quy tụ loạt thương hiệu được yêu thích như The Food Symphony, Sushi Way, Phở Kê, Minh Ký… mang đến một hành trình ẩm thực đa cảm xúc, hội tụ tinh hoa vị giác từ khắp nơi trên thế giới.

Thưởng thức ẩm thực Á - Âu đa dạng, đặc sắc mỗi ngày từ các thương hiệu hàng đầu tại The Global City.

Nếu muốn tìm kiếm một không gian năng động để vận động, giải trí và thư giãn cho cả gia đình, City Park chính là lựa chọn lý tưởng. Đây là tổ hợp thể thao và giải trí lớn nhất TP.HCM, mang đến hàng loạt hoạt động hấp dẫn cho mọi độ tuổi, từ đường đua go-kart tích hợp dài nhất Đông Nam Á, khu thực tế ảo hiện đại đến khu vui chơi ngoài trời. Kề cạnh City Park chính là sân tập golf The Global Golf Academy - Club, nơi rèn luyện thể thao dành cho cư dân thành thị.

Với những ai tìm kiếm những cảm xúc kết nối, The Global Fountain, vịnh Tình yêu và cầu Ánh trăng là những điểm đến không thể bỏ qua. Đây được xem là tọa độ lãng mạn bậc nhất tại The Global City, nơi các cặp đôi có thể lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào trong khung cảnh nên thơ. Đêm đến, kênh đào nhạc nước The Global Fountain lớn nhất Đông Nam Á mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng với những màn trình diễn ánh sáng và âm thanh hòa quyện, tạo nên một không gian huyền ảo, sống động.

Tận hưởng khoảnh khắc sôi động tại City Park; ngập tràn cảm xúc với kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại vịnh Tình yêu và cầu Ánh trăng.

Tất cả tiện ích trên đều được nhà phát triển bất động sản Masterise Homes bố trí hài hòa trong quy hoạch tổng thể, giúp cư dân và du khách khơi gợi nguồn cảm hứng đa chiều, từ nghệ thuật, thể thao, ẩm thực đến giải trí, văn hóa và gắn kết trong bán kính 15 phút di chuyển. Mọi thứ hòa quyện trong một nhịp sống tinh gọn, tiện nghi và đầy cảm xúc, đúng với định nghĩa về một “thành phố điểm hẹn”.

Những mảnh ghép cảm xúc đang chuẩn bị được viết tiếp

Hành trình tạo nên “thành phố điểm hẹn” của The Global City sẽ được tiếp nối bằng hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí đa sắc màu, từ các lễ hội mang bản sắc đến đại tiệc âm nhạc vào cuối năm nay. Với quy mô hoành tráng, cách tổ chức chuyên nghiệp và không gian đô thị hiện đại, các chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo, tạo nên những khung bậc cảm xúc cho du khách ghé thăm.

Song hành với chuỗi hoạt động cộng đồng ngày càng sôi động, The Global City cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện loạt tiện ích trọng điểm. Trong thời gian tới, các hạng mục như trường học quốc tế, trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và nhiều tiện ích thiết yếu khác sẽ lần lượt được ra mắt, hoàn thiện bức tranh “thành phố điểm hẹn”. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu đón chào khoảng 150.000 lượt người mỗi ngày đến đây sinh sống, học tập và làm việc trong thời gian tới.

The Global City từng bước hoàn thiện hệ tiện ích toàn diện, hiện thực hóa không gian sống - làm việc - giải trí chuẩn quốc tế.

Từ chuỗi sự kiện mang đậm dấu ấn cho đến hệ thống tiện ích toàn diện, The Global City đang không ngừng làm dày thêm hình mẫu về một “thành phố điểm hẹn” giữa siêu đô thị lớn nhất cả nước. Cùng hệ tiện ích toàn diện và tầm nhìn phát triển dài hạn, nơi đây khẳng định vị thế khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế, một điểm hẹn khơi gợi mọi cảm hứng sống, sự gắn kết và những trải nghiệm liên tục được làm mới mỗi ngày.

