Thế Giới Di Động giúp người dùng gỡ rối mùa Tết với ‘ví dự phòng’

Thế Giới Di Động tích hợp dịch vụ vay tiền nhanh qua ứng dụng “Quà tặng VIP” giúp người dùng có thêm “ví dự phòng” tiện lợi, chủ động xoay xở tài chính mùa lễ Tết.

Càng về cuối năm, không khí chuẩn bị đón Tết càng rộn ràng, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên vai nhiều gia đình. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng vọt, từ việc sửa sang lại mái nhà, sắm sửa đồ dùng mới, đến chuẩn bị quà cáp nội ngoại...

Đặc biệt với người lao động có thu nhập trung bình, áp lực tài chính càng đè nặng khi lương thưởng chưa về mà hàng trăm khoản chi không tên đã ập đến.

Tết đến cũng là lúc nhu cầu chi tiêu của người dùng tăng mạnh, nhiều khoản phí phát sinh bất ngờ.

Trong cuộc sống thường nhật, những tình huống cần tiền gấp cũng phát sinh không báo trước. Một chiếc xe máy hỏng giữa đường cần sửa liền để đi làm, người nhà ốm đau đột xuất, hay một khoản phí sinh hoạt đến hạn phải đóng ngay... Những lúc "bí bách", xoay đâu ra tiền là câu hỏi mà nhiều người chưa tìm được câu trả lời. Mở lời vay mượn bạn bè, người thân thì e ngại, sợ làm phiền, còn tìm đến các kênh vay trôi nổi thì lại nơm nớp lo âu về lãi suất mập mờ hay rủi ro bị đòi nợ phiền phức.

Giờ đây, những lo toan thường trực ấy đã có thể được gác lại nhờ một giải pháp tài chính luôn sẵn sàng “ứng cứu” ngay trong túi quần. Từ tháng 1, tính năng vay tiền mặt trực tuyến trên ứng dụng “Quà tặng VIP” chính thức đi vào hoạt động, mang đến một lựa chọn gỡ rối nhanh gọn và an toàn, đặc biệt với người bận rộn, không có thời gian ra cửa hàng hoặc đang sinh sống ở xa các điểm giao dịch.

Dịch vụ vay tiền qua app “Quà tặng VIP” cho phép người dùng đăng ký, nhận kết quả phê duyệt và giải ngân ngay trên điện thoại.

Thông qua cái bắt tay chiến lược với Ngân hàng số Cake by VPBank, điện thoại của khách hàng giờ đây trở thành một “chiếc ví dự phòng” đúng nghĩa. Chỉ cần có tài khoản “Quà tặng VIP” và Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, khách hàng có thể ngồi tại nhà hay văn phòng để đăng ký vay với hạn mức lên đến 50 triệu đồng.

Dịch vụ giúp người dùng trút bỏ gánh nặng tâm lý chính là sự riêng tư và tốc độ. Quy trình được số hóa 100% giúp hồ sơ được phê duyệt tự động, giải ngân nhanh, tiền về liền tài khoản được chỉ định chỉ trong khoảng 2 phút. Đặc biệt, dịch vụ cam kết không yêu cầu chứng minh thu nhập và không gọi điện thẩm định người thân, giúp người vay chủ động và thoải mái khi giải quyết vấn đề cá nhân. Lãi suất minh bạch từ khoảng 2,3%/tháng cùng thời gian trả góp linh hoạt đến 48 tháng cũng giúp người dân dễ thở hơn trong việc cân đối chi tiêu sau Tết.

Việc đưa dịch vụ vay tiền lên ứng dụng khách hàng thân thiết được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh cuối năm, khi nhiều gia đình cần thêm nguồn lực tài chính để trang trải chi tiêu, mua sắm Tết hoặc xử lý các khoản phát sinh. Thay vì phải tìm đến những kênh vay tiềm ẩn rủi ro, người dùng có thêm lựa chọn chính thống, vận hành trên nền tảng ứng dụng quen thuộc.

Song song với kênh online tiện lợi, hệ thống hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc vẫn duy trì dịch vụ hỗ trợ vay tiền mặt trực tiếp. Đây là lựa chọn tối ưu dành cho những khách hàng chưa rành về công nghệ, hoặc những ai đang có nhu cầu nguồn vốn lớn hơn để thực hiện các dự định quan trọng.

Khách hàng có thể tiếp cận nhiều gói vay khác nhau tại cửa hàng, thông qua các đối tác tài chính uy tín của Thế Giới Di Động.

Khi đến cửa hàng, người dân sẽ được nhân viên tư vấn tận tình để kết nối với các đối tác tài chính uy tín như FE Credit, Shinhan Finance, Cathay United Bank... Tùy thuộc vào hồ sơ, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức cao, lên tới 300 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi từ 1,91%/tháng hoặc 18%/năm. Mô hình này giúp khách hàng an tâm hơn khi làm việc trực tiếp tại cửa hàng quen thuộc, có nhân viên tư vấn rõ ràng, thủ tục đơn giản.

Có thể thấy, việc đa dạng hóa từ vay trực tiếp đến vay online trên app “Quà tặng VIP” cho thấy sự tinh tế của Thế Giới Di Động trong việc chăm sóc khách hàng. Trong bối cảnh cuối năm nhiều áp lực, sự xuất hiện của những giải pháp tài chính minh bạch, nhanh chóng và dễ tiếp cận như thế này chính là “liều thuốc” tinh thần thiết thực, giúp người dân vơi bớt nỗi lo toan để đón một cái Tết trọn vẹn và đủ đầy hơn.