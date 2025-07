Thể Công Viettel: ‘Đức Chiến chủ động xin không thi đấu’

“Ngay sau khi Đức Chiến tập trung đội tuyển trở về, Ban Giám đốc đã trực tiếp gặp gỡ và trao đổi. Tuy nhiên, Đức Chiến đã thông báo sẽ không ký tiếp hợp đồng với CLB. Đồng thời, Đức Chiến cũng không đảm bảo chất lượng cho các buổi tập luyện tiếp theo để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của mùa giải”, Thể Công Viettel đưa ra thông báo sáng 2/7 về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với trung vệ Nguyễn Đức Chiến.

Thông báo của đội bóng áo lính tiếp tục: “Đức Chiến chủ động xin với HLV trưởng rằng mình không đủ thể lực và không đá trận gặp Hà Nội trong khi đội đang rất thiếu người. Khát khao chiến thắng luôn có trong chúng tôi và chỉ có người muốn rời bỏ mới nói khác”.

Ngày 15/6, Thể Công Viettel bất ngờ chia tay Đức Chiến dù thời hạn hợp đồng của cầu thủ này vẫn còn 2 tháng. Ngay sau đó, Đức Chiến liên tục lên tiếng khẳng định ra đi vì bị CLB chủ quản yêu cầu dừng mọi hoạt động cùng đội. Cầu thủ sinh năm 1998 phải tập riêng, không được sinh hoạt hay tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng tập thể dù hợp đồng vẫn còn.

Tuy nhiên, theo đội bóng áo lính, Đức Chiến chủ động xin không ra sân ở trận gặp Hà Nội do không đủ thể lực trong bối cảnh đội đang thiếu người.

“Chúng tôi luôn xác định tập trung đào tạo tài năng, các lứa lớp kế tiếp để không bị ảnh hưởng quá lớn bởi thị trường, nhất là khi giá trị cầu thủ luôn bị thay đổi. Với các CLB chứ không riêng gì Thể Công Viettel chúng tôi luôn phải đặt ra câu hỏi đâu là giá trị thực của cầu thủ. Để đưa ra một quyết định quan trọng chúng tôi luôn xem đó là một bài toán phải cân nhắc kỹ càng”, đội bóng áo lính nhấn mạnh.

Thể Công Viettel tiếp tục khẳng định: “Được sự ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, chúng tôi cũng đã tạo những điều kiện tốt nhất để Đức Chiến ở lại, thậm chí đưa ra mức thương lượng hấp dẫn với Đức Chiến tuy nhiên 2 bên đã không tìm được tiếng nói chung”.

Bến đỗ mới của Đức Chiến là Ninh Bình, tân binh V.League 2025/26. Để ra đi trước thời hạn, phía Đức Chiến phải đền bù 3 tỷ đồng cho 2 tháng hợp đồng với Thể Công Viettel.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.