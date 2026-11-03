Thấy gì khi MacBook có giá trăm triệu ở Việt Nam

MacBook mới bị tăng giá mạnh. Nhưng ở mặt bằng chung, máy tính Windows đồng hạng cũng không rẻ hơn khi biến động thị trường bán dẫn khiến các hãng gặp khó.

MacBook Pro OLED của Apple. Ảnh: The Verge.

Cuối tháng 10, Apple giới thiệu loạt MacBook Pro mới tại Việt Nam. Trong đó, phiên bản 14 inch sử dụng chip M6 có giá khởi điểm 55 triệu đồng. Các mẫu trang bị màn hình PROLED XDR, chip M5 Pro và M5 Max trải dài từ 80-131 triệu đồng.

Mức giá này gây chú ý khi phiên bản MacBook Pro cơ bản đã vượt mốc 50 triệu đồng. Máy vẫn chỉ có RAM 16 GB, dù dung lượng lưu trữ khởi điểm đạt 1 TB. Những lựa chọn cấu hình cao hơn đưa giá MacBook Pro lên ngang các dòng máy trạm và laptop gaming đắt tiền nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, khi so sánh với máy tính Windows cao cấp, Apple không đơn độc trong phân khúc này. Laptop cao cấp từ ASUS, HP, Lenovo, MSI đến Gigabyte đều xuất hiện ở mức giá 50-100 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Đồng loạt tăng giá phi mã

MacBook Pro M6 không tăng giá so với phiên bản M5 sau đợt điều chỉnh tháng 6. Tuy nhiên, khi ra mắt vào tháng 3, mẫu M5 với SSD 1 TB có giá 45 triệu đồng. Đến cuối tháng 6, Apple nâng giá khởi điểm lên 55 triệu đồng. Mức cộng thêm 10 triệu đồng được hãng thực hiện âm thầm trước đó.

Tương tự, MacBook Pro 14 inch M5 Pro từng có giá khởi điểm 60 triệu đồng hồi tháng 3, sau đó tăng lên khoảng 69 triệu đồng. Mẫu PROLED mới giá 80 triệu đồng còn có màn hình Tandem OLED cảm ứng và thiết kế mới nên chưa có mặt bằng để so sánh.

Đợt điều chỉnh của Apple diễn ra trong xu hướng chung của ngành PC. Theo IDC, Lenovo, Dell, HP, Acer và Asus từng cảnh báo mức tăng giá 15-20% do chi phí linh kiện. Gartner cũng dự báo giá máy tính cá nhân tăng khoảng 17% trong năm 2026. Mức tăng của Mac hồi tháng 6 nằm gần khoảng nói trên.

MacBook mới với màn hình cảm ứng, giá từ 80 triệu đồng. Ảnh: Apple.

Mốc từ 55 triệu đồng của MacBook Pro cũng không phải hiếm thấy trong thế giới Windows. Phân khúc chật chội khi các máy 35-45 triệu đồng 1-2 năm trước, giờ đều khởi điểm trên 2.000 USD , tương đương ít nhất trên 52 triệu đồng.

MSI Prestige 16 AI+ có giá niêm yết khoảng 57 triệu đồng, trang bị RAM 32 GB, SSD 1 TB và màn hình OLED 16 inch. ASUS Zenbook S 14 có RAM 32 GB, màn hình OLED 120 Hz, giá niêm yết tại đại lý khoảng 61 triệu đồng. Trong khi đó, Gigabyte AERO X16 giá khoảng 55 triệu đồng đã có GPU NVIDIA RTX 5070 8 GB, hướng đến người dùng cần hiệu năng đồ họa.

Ở nhóm cao hơn, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 có giá niêm yết 80 triệu đồng, HP ZBook 8 G2i đạt 85 triệu đồng. Đây là những dòng máy doanh nghiệp và workstation, cạnh tranh với MacBook Pro.

Ở những định vị cao hơn, Asus có dòng ROG Zephyrus G16 dùng RTX 5080 có giá niêm yết 125 triệu đồng, gần tương đương MacBook Pro M5 Max 14 inch. Laptop Windows có lợi thế với bể ứng dụng lớn, phần cứng dễ nâng cấp và GPU rời mạnh hơn. Tuy nhiên, MacBook cạnh tranh bằng thời lượng pin, tính cơ động và hệ sinh thái Apple.

Khủng hoảng chip

Giá laptop tăng trong bối cảnh ngành công nghiệp PC chịu sức ép lớn từ nguồn cung linh kiện, đặc biệt là DRAM và NAND Flash. Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Các tập đoàn công nghệ mở rộng trung tâm dữ liệu, gia tăng nhu cầu bộ nhớ băng thông cao HBM và các dòng DRAM dành cho máy chủ.

NAND Flash và DRAM tiếp tục đẩy giá laptop tăng mạnh. Ảnh: Samsung.

Theo IDC, các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên chuyển năng lực sản xuất sang những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Điều này hạn chế nguồn cung chip nhớ thông thường dành cho máy tính và điện thoại.

Báo cáo tháng 9 của TrendForce cho thấy CPU, DRAM và SSD đã chiếm 68% tổng chi phí linh kiện của một mẫu laptop phổ thông vào quý III, tăng mạnh từ mức 45% hồi đầu năm 2025. Đến quý IV, TrendForce dự báo giá DRAM thông thường tiếp tục tăng 10-15%. NAND Flash trong SSD có thể tăng thêm 15-20%.

Giá nguyên liệu phản ánh lên giá bán, tác động mạnh đến sức mua. Theo báo cáo của Gartner, lượng PC xuất xưởng toàn cầu trong quý III chỉ đạt 55,4 triệu chiếc, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Các nhà sản xuất hiện ưu tiên cấu hình đắt tiền để bảo vệ biên lợi nhuận. Phân khúc giá rẻ bị bỏ lại khi mức tăng giá linh kiện tác động quá lớn.

Nguồn cung cũng khó sớm phục hồi trong ngắn hạn. IDC nhận định tình trạng thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến hết năm 2027. Trong khi đó, lượng linh kiện giá thấp được các hãng tích trữ trước đây đang dần cạn.