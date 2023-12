Thấy gì khi BlackPink và loạt sao hạng A Hàn Quốc dồn dập tới Việt Nam

Sau khi BlackPink tổ chức thành công concert tại Hà Nội với doanh thu 330 tỷ đồng, hàng loạt sự kiện diễn ra với màn đổ bộ của Lee Hyori, HyunA, EXO cùng những sao hạng A xứ Hàn.

2023 là năm đáng nhớ với fan Kpop tại Việt Nam. Liên tiếp được đón chào và tận mắt thưởng thức những sân khấu lôi cuốn của thần tượng trên chính đất Việt có lẽ đã trở thành kỷ niệm khó phai với hàng chục, hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Concert của BlackPink, sân khấu của Super Junior, Zico, Lee Hyori, HyunA… hay sắp tới là của EXO, Tempest… đã khiến năm 2023 của fan Việt trôi qua với đầy những giây phút thăng hoa, cảm xúc.

Một năm mang đậm dấu ấn Kpop trên đất Việt

Kpop Festival Open Air suốt thời gian qua gây chú ý trong cộng đồng fan Kpop. Tạm gác lại những lùm xùm liên quan đến giá vé quá cao hay cách thức công bố danh sách nghệ sĩ gây bức xúc, Kpop Festival Open Air có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Kpop.

Sự kiện được tổ chức trong 2 ngày 23-24/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với dàn nghệ sĩ gồm Mamamoo+, Highlight, Kim Jae Joong, Infinite, Nichkhun, Jun.K (nhóm 2PM), Chen, Xiumin (EXO), Super Junior D&E, THE WIND, TRI.BE, Đức Phúc, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Tóc Tiên. Theo ban tổ chức sự kiện, còn 2 nghệ sĩ biểu diễn ngày 24/12 sẽ được công bố trong những ngày tới.

Không thua kém khán giả thủ đô, người hâm mộ tại TP.HCM cũng có cơ hội xem nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest biểu diễn thông qua sự kiện Hozo Super Fest 2023 cũng trong ngày 23/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Nhóm nhạc có thành viên người Việt Hanbin (Ngô Ngọc Hưng), do đó người hâm mộ rất mong đợi lần xuất hiện đầu tiên của Tempest tại TP.HCM.

Hanbin (ngoài cùng bên phải) lần đầu trở về quê nhà biểu diễn cùng đồng đội.

Kpop Festival Open Air hay Hozo Super Fest 2023 là những tín hiệu khả quan khác cho ngành biểu diễn, giải trí Việt cũng như người hâm mộ Kpop, đặc biệt sau thành công của concert BlackPink hồi tháng 7, GENFest vào tháng 11 hay trước đó là 2023 Seen Festival.

Vào tháng 6, Seen Festival được tổ chức thành công trong 2 ngày tại Hội An với sự tham gia của Taeyang, BoA, aespa, K.A.R.D, Hyoyeon… Ngoài Taeyang và Hyoyeon là thành viên của 2 nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, Hyoyeon, sự kiện này thu hút lượng lớn khán giả nhờ aespa. Đây là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Kpop hiện tại.

GENfest tại TP.HCM vào tháng 11 thậm chí đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori sau thời gian vắng bóng. Sự kiện còn có Zico, HyunA và Zion.T bên cạnh những gương mặt trẻ của Vpop.

Bước ngoặt quan trọng nhất với fan Kpop ở Việt Nam phải kể đến concert BlackPink hoành tráng với sự góp mặt của hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào cuối tháng 7.

Chỉ vài tháng trước đó, nhiều khán giả không dám tin concert của một ngôi sao hàng đầu thế giới như BlackPink có thể được tổ chức ở Việt Nam.

Sự tự ti đó đến từ việc quá nhiều show diễn Hàn Quốc ở Việt Nam trước đó đã thua lỗ và gần như chưa nhóm nhạc nào tổ chức concert tại nước ta (ngoại trừ Super Junior). Thế nhưng, chỉ thời gian ngắn sau đó, những bản hit đình đám như Kill This Love, Shut Down, How You Like That… đã bùng nổ trên sân vận động Mỹ Đình hòa vào tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả trong một concert tầm cỡ quốc tế.

Việc sân vận động Mỹ Đình được lấp kín trong suốt 2 ngày cho dù giá vé lên tới gần 10 triệu đồng (cao hơn các nước lân cận) cho thấy Việt Nam có thể là điểm đến lý tưởng với các nghệ sĩ Hàn Quốc.

BlackPink thu hút hơn 60.000 khán giả Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới tới sân Mỹ Đình cuối tháng 7.

Khát vọng vươn ra thế giới từ những đêm nhạc Kpop thành công

Theo Touring Data, 2 đêm nhạc của BlackPink vào cuối tháng 7 tại Hà Nội thu hút hơn 60.000 khán giả với doanh thu hơn 13,6 triệu USD (khoảng 330 tỷ đồng ). Khá nhiều trong số đó là khán giả nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Hàng loạt khách sạn quanh Mỹ Đình thời điểm đó cháy phòng. Kinh doanh đồ ăn, thức uống trong 2 ngày concert diễn ra cũng có lượng khách hàng lớn.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) phát biểu tại thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội rằng chỉ hai đêm diễn của BlackPink đã bằng non nửa doanh thu nghệ thuật biểu diễn mà Việt Nam phấn đấu đến năm 2030.

Từ đó, lợi ích đầu tiên dễ thấy của các show diễn Kpop là thu hút khách du lịch kéo theo đó sự tăng trưởng của rất nhiều lĩnh vực liên quan như kinh doanh khách sạn, giao thông, ăn uống…

Việc được các nghệ sĩ sau đó chia sẻ hình ảnh trong concert lên trang cá nhân có hàng triệu, thậm chí chục triệu theo dõi như BlackPink cũng là cách thức quảng bá du lịch hiệu quả.

Lee Hyori sau khi tham gia GENfest đã có nhiều bài đăng về Việt Nam. Lee Hyori ấn tượng với nét đẹp yên bình, gần gũi, giản dị của Việt Nam và điều đó đã được lan tỏa tới rất nhiều người hâm mộ theo dõi cô.

Như các thành viên BlackPink, aespa, Lee Hyori cũng đăng ảnh và chia sẻ về Việt Nam.

Trao đổi với Tri thức, chị Việt Nữ, Giám đốc Chiến lược và Truyền thông của công ty ST.319 Entertainment kiêm đại diện truyền thông của sự kiện GENfest cho biết theo thông tin từ đơn vị tổ chức, con số khán giả tham dự lên đến hơn 35.000 người trong 2 ngày, đêm diễn ra sự kiện.

Khi được hỏi về việc các sự kiện Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung mang tới lợi ích như thế nào cho thị trường Việt, chị chia sẻ: “Chúng ta có thể nhìn sang bên cạnh, gần nhất là nước láng giềng Thái Lan. Bangkok là một trong những trạm dừng thường xuyên tại Đông Nam Á của các concert tour quốc tế. Việc này thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ của Thái Lan phát triển nhanh, mạnh. Trước tiên, người nước ngoài có lý do đến Bangkok để xem concert, đồng thời trải nghiệm dịch vụ địa phương. Sau đó họ nảy sinh nhu cầu trở lại du lịch, khám phá văn hóa, thậm chí là đầu tư”.

Chị Việt Nữ nhận định các sự kiện âm nhạc quốc tế diễn ra ở Việt Nam trong năm nay nhìn chung đều ghi điểm ở khán giả rất nhiệt tình, tích cực chủ động quảng bá bằng nhiều cách sáng tạo, thú vị gây ấn tượng với cả nghệ sĩ quốc tế và khán giả nước ngoài.

“Tuy vẫn còn hạn chế trong công tác tổ chức trước và trong sự kiện, quản lý phân phối vé nhưng so với trước đây đã có cải thiện đáng ghi nhận. Dẫu vậy, vẫn cần lưu ý, khắc phục những hạn chế về kinh nghiệm trong khâu tổ chức, quản lý, truyền thông”, chị nói.

Về góc độ nghệ thuật, giải trí, nhạc sĩ Quốc Trung nhận định những sự kiện âm nhạc quốc tế tạo nên sự cọ xát giữa nghệ sĩ Việt Nam với quốc tế để từ đó giới nghệ thuật trong nước có thể nhìn nhận bản thân đang đứng ở đâu, hạn chế như thế nào.

Theo nhạc sĩ, Vpop có nhiều gương mặt trẻ tài năng. Nhưng họ quá thiếu thốn cơ hội cọ xát, nhất là khi so sánh với các nghệ sĩ láng giếng. Do đó, đây chính là cơ hội để họ học hỏi, phát triển.

Bên cạnh đó, sự thành công của những concert, lễ hội âm nhạc quốc tế tạo ra cho các bạn trẻ khát vọng vươn ra thế giới thay vì dừng chân ở Việt Nam. Sự giao lưu là cách tốt nhất để tạo cho các bạn trẻ cảm hứng trong quá trình sáng tạo và phát triển ngành âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn của nước nhà. Ngoài ra, các show diễn cũng tạo nên thói quen nghe nhạc mới cho khán giả Việt và nâng cao đời sống nghe nhạc.