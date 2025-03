Thấy gì khi 'Bắc Bling' vượt MV của Lisa?

"Bắc Bling" đứng hạng 1 của BXH bài hát ra mắt ấn tượng nhất tuần 28/2-6/3, vượt "FXCK UP THE WORLD" của Lisa. Sản phẩm từ Hòa Minzy đang lập được thành tích hiếm có.

Ngày 10/3, Bắc Bling của Hòa Minzy đứng hạng 3 trên BXH video nhạc phổ biến nhất trên YouTube trong ngày. Sản phẩm của Hòa Minzy chỉ đứng sau Die With A Smile và APT. Ở BXH video nhạc phổ biến nhất trên YouTube trong tuần (28/2-6/3), Bắc Bling đứng hạng 3 sau sản phẩm của Rosé, Bruno Mars và Lady Gaga.

Đặc biệt, Bắc Bling được ghi nhận đứng vị trí cao nhất trên BXH video nhạc ra mắt ấn tượng trên YouTube trong tuần (28/2-6/3). YouTube chỉ ra Bắc Bling đạt 19,5 triệu lượt xem trong thời gian kể trên. Thành tích của Hòa Minzy thậm chí vượt qua rất nhiều MV hot như Born Again (Lisa), Drama (G-Dragon)… Trước đó, MV cũng đứng đứng top 2 trending toàn cầu.

Thành tích hiếm có ở Vpop

Trước hết, đây là thành tích quan trọng và có ý nghĩa lớn với cá nhân Hòa Minzy lẫn ê-kíp của cô. Sau nhiều năm phát triển, YouTube là một trong nhiều nền tảng đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc. Là một trong những nền tảng phổ biến nhất để khám phá và phát nhạc trực tuyến, YouTube Charts đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh xu hướng âm nhạc thế giới.

YouTube ra mắt vào năm 2005 và biểu đồ ban đầu tập trung vào số liệu đơn giản nhất: số lượt xem. Khi YouTube phát triển, sự phức tạp của hệ thống biểu đồ cũng tăng theo. Các số liệu về mức độ tương tác như lượt thích, chia sẻ và bình luận trở nên quan trọng trong việc xác định thứ hạng của video. Sự thay đổi này nhằm làm nổi bật không chỉ các video phổ biến mà còn cả những video tạo ra tương tác đáng kể.

YouTube đã đa dạng hóa các bảng xếp hạng để phục vụ cho loại nội dung và sở thích của khán giả khác nhau. Việc giới thiệu các danh mục như Bài hát hàng đầu, Nghệ sĩ hàng đầu và Video âm nhạc hàng đầu tạo ra các bảng xếp hạng chuyên biệt hơn.

Hòa Minzy có sự đầu tư lớn cho MV Bắc Bling và cô đang nhận được thành quả từ sự "chịu chơi" đó. Ảnh: NVCC.

Trong đó, BXH video âm nhạc hàng đầu tập trung cụ thể vào MV. BXH này xếp hạng các video âm nhạc được xem nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự, BXH bài hát hàng đầu xếp hạng các bài hát phổ biến nhất trên YouTube.

BXH video âm nhạc hàng đầu tiếp tục được chia thành 3 nhánh nhỏ là Phổ biến nhất, Thăng hạng mạnh mẽ nhất và Ra mắt ấn tượng nhất theo ngày hoặc tuần. BXH bài hát cũng được chia thành 3 nhánh nhỏ kể trên nhưng chỉ thống kê theo tuần.

Tới 11/3, Hòa Minzy đứng hạng 1 của BXH bài hát ra mắt ấn tượng nhất (vượt FXCK UP THE WORLD của Lisa), hạng 15 của BXH bài hát phổ biến nhất tuần (28/2-6/3). Cùng lúc, MV đứng hạng 4 trên BXH video âm nhạc phổ biến nhất ngày. Trên BXH video nhạc ra mắt ấn tượng trong tuần (28/2-6/3), Bắc Bling ở hạng 3. Tức so với một ngày trước đó, Bắc Bling có sự tụt hạng ở một số danh mục nhưng vẫn đạt thứ hạng cao.

Thứ hạng trên được YouTube tính toán từ lượt xem, thích và không thích, lượt chia sẻ (tần suất video được chia sẻ trên mạng xã hội và các nền tảng khác), bình luận (phản ánh mức độ tương tác và tham gia của khán giả), thời gian xem (đo thời gian người xem xem video, cho biết khả năng duy trì sự chú ý của nội dung) và tỷ lệ tương tác (một số liệu tổng hợp bao gồm lượt thích, chia sẻ, bình luận và thời gian xem, cung cấp cái nhìn toàn diện về mức độ phổ biến của video).

Theo dữ liệu của YouTube Charts tính từ thời gian BXH này hiển thị là đầu năm 2016, Hòa Minzy không phải ca sĩ đầu tiên đạt hạng 1 trên Video nhạc hàng đầu tuần mục Ra mắt ấn tượng nhất. Sơn Tùng từng nắm giữ thứ hạng này nhờ Lạc trôi. Anh cũng có Đừng làm trái tim anh đau ở hạng 2 Video nhạc hàng đầu tuần mục Phổ biến nhất. Một số ca sĩ khác, chẳng hạn Soobin với Phía sau một cô gái vươn lên hạng 4 hay Erik với Dù cho tận thế ở hạng 2 của Video nhạc hàng đầu tuần mục Ra mắt ấn tượng nhất.

Nhưng vừa đứng hạng 1 Video ra mắt ấn tượng nhất, Bài hát ra mắt ấn tượng nhất lại cùng lúc đạt hạng cao trên Video phổ biến và đặc biệt vươn lên top 2 thịnh hành thế giới thì Bắc Bling là trường hợp rất hiếm có của Vpop. Tới 13/3, MV này vẫn nằm trong top 5 sản phẩm có lượt xem cao nhất trong ngày (3,4 triệu).

Bắc Bling có lẽ là sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy. Ảnh: NVCC.

Tín hiệu tích cực cho nhạc Việt

Ông Hoàng Quang Lê, CEO Techbeat Records nhận định với Tri Thức - Znews thành tích của Bắc Bling là không hề dễ dàng. Để đạt được con số 19,5 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên, cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ chất lượng âm nhạc, ý tưởng MV sáng tạo, chiến lược quảng bá thông minh đến sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước.

Thị trường âm nhạc hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là trên nền tảng như YouTube, nơi các nghệ sĩ toàn cầu đều liên tục tung ra những sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy, để tạo được sức hút mạnh mẽ như Bắc Bling, đó là một sự nỗ lực rất lớn từ cả Hòa Minzy và ê-kíp sản xuất.

Theo ông Hoàng Quang Lê, YouTube chia thành nhiều hạng mục giúp việc đánh giá thành tích của các sản phẩm âm nhạc trở nên toàn diện hơn, nhưng không có nghĩa dễ dàng hơn. Mỗi bảng xếp hạng có những tiêu chí riêng, phản ánh sự yêu thích của khán giả theo từng khía cạnh khác nhau: từ lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ cho đến độ phủ sóng toàn cầu.

Để lọt vào top của các bảng xếp hạng này, sản phẩm cần thực sự có chất lượng cao và tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Thành tích của Bắc Bling trên nhiều bảng xếp hạng quan trọng cho thấy đây không chỉ là một sản phẩm may mắn, mà là kết quả của sự đầu tư bài bản và sự ủng hộ lớn từ khán giả.

“Thành tích của Bắc Bling không chỉ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Hòa Minzy mà còn có ý nghĩa tích cực cho cả thị trường âm nhạc Việt Nam. Đầu tiên, nó khẳng định nhạc Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh và tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế. Đây là nguồn cảm hứng và động lực lớn cho các nghệ sĩ Việt khác trong việc đầu tư, sáng tạo và hướng đến các tiêu chuẩn toàn cầu. Đồng thời, việc Bắc Bling được khán giả quốc tế đón nhận cũng mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, góp phần đưa âm nhạc Việt tiến xa hơn trên bản đồ thế giới”, chuyên gia nói.