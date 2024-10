Thay đổi mới ở Man Utd gây tranh cãi

Việc siết chặt quy định làm việc tại Manchester United của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe khiến nhiều nhân viên không hài lòng.

Sir Jim Ratcliffe thực hiện nhiều thay đổi từ ngày tiếp quản MU.

The Sun cho biết tình trạng thiếu văn phòng làm việc tại sân Old Trafford đang gây ra vấn đề lớn. Kể từ tháng 6, Sir Jim Ratcliffe ra quy định cấm các hình thức làm việc tại nhà, buộc tất cả nhân viên phải có mặt tại văn phòng. MU thuê một công ty để chuyển đổi các khu vực tiếp khách tại Old Trafford thành văn phòng tạm thời sau mỗi trận đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, các nhân viên than phiền về việc thiếu nơi làm việc mỗi khi MU đá ở sân nhà. The Sun cho biết trước mỗi trận đấu, các nhân viên sẽ bị yêu cầu rời khỏi văn phòng vào ngày trước khi trận diễn ra và không thể quay lại trong 2 ngày sau đó. Trong thời gian này, nhân viên có thể làm việc từ xa.

Quá trình chuyển đổi này gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng ban lãnh đạo MU đang "làm những việc tốn kém tiền bạc và mất nhiều thời gian". Tuy nhiên, nguồn tin từ "Quỷ đỏ" cho biết giới chủ CLB xem đây là thay đổi cần thiết để tăng tinh thần đoàn kết và gắn bó của nhân viên.

"MU đúng là cần phải thay đổi, nhưng quyết định của Ineos thật lãng phí tiền bạc", một CĐV bình luận. Tài khoản khác viết trên trang cá nhân: "Mọi thứ tại sân Old Trafford lúc này như mớ hỗn độn".

Những nhân viên không chấp thuận quay lại văn phòng làm việc sẽ bị thanh lý hợp đồng. Sir Jim Ratcliffe giao cho một công ty tư vấn thực hiện một cuộc đánh giá toàn diện chất lượng làm việc tại MU. Kết quả là 250 nhân viên bị cho thôi việc vì "làm việc không hiệu quả".

Những thay đổi của Sir Jim Ratcliffe bị chỉ trích. Trước đó, tỷ phú người Anh cũng gây phẫn nộ khi quyết định hủy bỏ hợp đồng đại sứ trị giá 2 triệu bảng mỗi năm của Sir Alex Ferguson.

Hôm 27/10, MU gây thất vọng trên sân cỏ khi để thua 1-2 trước West Ham. "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.